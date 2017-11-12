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Турчинов: РФ пытается ввести свою армию в Донбасс в виде миротворцев ООН

Политика

Турчинов всегда прямолинеен

Турчинов: РФ пытается ввести свою армию в Донбасс в виде миротворцев ООН
Александр Горбаруков © ИА REGNUM
Тактика

Киев, 12 ноября 2017, 08:00 — REGNUM  Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Турчинов считает, что Российская Федерация якобы хочет «перекрасить» свои Вооруженные силы под миротворческий контингент Организации Объединённых Наций и ввести их в Донбасс. Об этом накануне, 11 ноября, пишет «Украинская правда».

«Все попытки России «перекрасить» свои силы, которые она уже начала стягивать до границ Украины, под миротворческие будут напрасными», — приводит издание слова Турчинова.

При этом Турчинов отметил, что по поводу размещения миротворческой миссии ООН в Донбассе в данный момент «идут очень серьезные переговоры».

Также Турчинов напомнил, что на Украине был принят «закон о реинтеграции Донбасс», который предусматривает, что всякое сотрудничество с Россией для гражданина Украины будет равносильно государственной измене.

Более того, Турчинов прямо заявил, что для захвата Донбасса Украина собирается использовать «комплексный метод» — как военную агрессию, так и «дипломатический путь».

Ни о каком выполнении Минских соглашений речь не идет.

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Гражданская война на Украине

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