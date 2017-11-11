СМИ сообщили о письме КНДР Путину о готовности нанести удар по США

Москва, , 23:23 — REGNUM В письме, которое в октябре 2017 г. делегация КНДР передала президенту РФ Владимиру Путину, говорилось о готовности Пхеньяна нанести ядерный удар по США, сообщил источник, знакомый с ситуацией.

Отмечается, что приехавшая на заседание Межпарламентского союза делегация КНДР передала данное письмо российскому лидеру через спикера Совета Федерации Валентину Матвиенко.

«Это письмо было доведено до сведения американской стороны, после чего позиция Вашингтона по КНДР изменилась», — добавил источник РИА Новости.

При этом Дмитрий Песков по итогам саммита АТЭС во вьетнамском Дананге сообщил журналистам, что ему ничего не известно о передаче письма.

При этом пресс-секретарь президента подчеркнул, что в ходе разговора в Дананге Путин и Трамп детально ситуацию вокруг Северной Кореи не проговаривали.

Напомним, что в октябре сообщалось, что спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко получила обращение лидера КНДР Ким Чен Ына, которое ей передал замспикера Верховного народного собрания Северной Кореи Ан Дон Чхун. Тогда Матвиенко ответила, что внимательно изучит послание.

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Отметим, что КНДР и США с лета обменивались жесткими заявлениями. В Пхеньяне неоднократно заявляли, что готовы нанести США «неслыханный удар» в «неожиданный момент». В Вашингтоне же предупредили Северную Корею о массированном ответном ударе.

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