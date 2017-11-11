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На Украине заявили о планах РФ «перекрасить» армию

Политика

Турчинов выразил уверенность в том, что закон о реинтеграции Донбасса «не позволит РФ реализовать свои замыслы»

На Украине заявили о планах РФ «перекрасить» армию
Александр Горбаруков © ИА REGNUM
Турчинов

Киев, 11 ноября 2017, 22:46 — REGNUM  Россия намерена «перекрасить» свои войска под миротворцев ООН, заявил 11 ноября «Украинской правде» Александр Турчинов — секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО).

«Все попытки России «перекрасить» свои силы, которые она уже начала стягивать до границ Украины, под миротворческие будут напрасными», — заявил он, не приведя при этом каких-либо доказательств.

Турчинов также выразил уверенность в том, что закон о реинтеграции Донбасса «не позволит РФ реализовать свои замыслы».

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При этом Турчинов считает, что Киеву не стоит спешить с разрывом дипломатических отношений с Россией.

Вопрос о разрыве отношений сейчас обсуждается в Верховной раде — как поправка к законопроекту о реинтеграции Донбасса.

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Политическая жизнь Украины

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