На Украине заявили о планах РФ «перекрасить» армию

Киев, , 22:46 — REGNUM Россия намерена «перекрасить» свои войска под миротворцев ООН, заявил 11 ноября «Украинской правде» Александр Турчинов — секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО).

«Все попытки России «перекрасить» свои силы, которые она уже начала стягивать до границ Украины, под миротворческие будут напрасными», — заявил он, не приведя при этом каких-либо доказательств.

Турчинов также выразил уверенность в том, что закон о реинтеграции Донбасса «не позволит РФ реализовать свои замыслы».

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При этом Турчинов считает, что Киеву не стоит спешить с разрывом дипломатических отношений с Россией.

Вопрос о разрыве отношений сейчас обсуждается в Верховной раде — как поправка к законопроекту о реинтеграции Донбасса.