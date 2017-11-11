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Трамп заявил об «очень хороших» отношениях с Путиным

Политика

«Мы мало знаем друг друга»

Трамп заявил об «очень хороших» отношениях с Путиным
Иллюстрация: Kremlin.ru
Владимир Путин и Дональд Трамп

Дананг, Вьетнам, 11 ноября 2017, 20:42 — REGNUM  Между президентом США Дональдом Трампом и главой РФ Владимиром Путиным складываются хорошие отношения. Об этом, как передает телеканал CNN, сообщил сам американский лидер после саммита АТЭС во Вьетнаме.

«Похоже, что у нас большая симпатия друг к другу, у нас хорошие отношения, учитывая то, что мы мало знаем друг друга, — говорит глава Белого дома. — Думаю, это очень хорошие отношения».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 11 ноября глава США Дональд Трамп коротко пообщался с президентом РФ Владимиром Путиным во время очередной церемонии фотографирования на саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) во Вьетнаме.

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Российско-американские отношения

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