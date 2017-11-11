Deutsche Welle: В России растёт осознание неевропейской идентичности

Берлин, , 20:30 — REGNUM Вопрос относительно того, является ли Россия частью Европы или нет, — далеко не новый. Однако в существующих политических реалиях он получает новое звучание. Украинский конфликт, антироссийские санкции и аннексия Крыма заметно ухудшили и без того непростые отношения между Западом и Россией. Какой отклик нашли эти политические события в общественном сознании России, Германии и Польши — выяснила немецкая НКО «Фонд имени Кёрбера».

В пятницу, 10 ноября, Фонд опубликовал данные социологического опроса «Россия в Европе: холодная война в сознании?», проводимого среди населения Польши, Германии и России, сообщает Deutsche Welle.

По данным опроса, 44% россиян, 41% немцев и 38% поляков считают, что Россия не является частью Европы. Противоположного мнения придерживаются 49%, 56% и 57% респондентов соответственно. По мнению одного из аналитиков Фонда Кёрбера Габриэле Войделко, подобное происходит потому, что «в России, в силу особой истории страны, растет осознание ее неевропейской идентичности».

Тем не менее, жители 3-х стран считают новое политическое сближение Запада и России в ближайшие годы важным или очень важным, однако такого мнения придерживаются 95% немцев, 80% поляков, и лишь 66% россиян. При этом, за отмену санкций выступают 61% россиян, 45% немцев и только 38% поляков.

Исследование также выявило и существование заметных различий в общественном сознании населения трех стран. К примеру, по-разному оценивается допустимость враждебности к иностранцам в современном обществе. Отрицательно к этому явлению относится 86% респондентов из ФРГ, 83% — из России и всего 56% из Польши.

Разное отношение отмечается и к роли СМИ. Например, 76% россиян, 53% поляков и 43% немцев полагают, что основной задачей средств массовой информации является поддержка правительства и увеличение одобрения его решений среди населения.