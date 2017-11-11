Собчак освистали на митинге в Санкт-Петербурге

Санкт-Петербург, , 19:57 — REGNUM Телеведущую Ксению Собчак, которая ранее заявила о намерении участвовать в выборах президента России, освистали на митинге в защиту Европейского университета в Санкт-Петербурге. Об этом сообщил корреспондент интернет-газеты «Фонтанка».

Акция, которая проходила на площади Ленина, собрала несколько сотен человек. Со сцены выступали бывший преподаватель петербургского госуниверситета Сергей Хрущев, представитель группы защиты Пулковской обсерватории Александр Шумилов, а также политик и журналист Ксения Собчак.

Отмечается, что участники митинга неоднозначно восприняли выступление возможного кандидата в президенты РФ. Так, несколько десятков человек освистали ее с криками «долой».

Позднее в комментарии журналистам телеведущая пояснила, что это была провокация, на которую она не поддавалась.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее телеведущая Ксения Собчак объявила о намерении выдвинуть свою кандидатуру на президентских выборах-2018, с тем чтобы заменить своей фамилией в бюллетенях отсутствующую там графу «Против всех».

При этом на победу на выборах Собчак, по её собственным словам, не рассчитывает. Какой-либо предвыборной программы у телеведущей нет.

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