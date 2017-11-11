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Путин заявил о скором завершении борьбы с террористами в Сирии

Политика

10 ноября президент РФ Владимир Путин прибыл во вьетнамский Дананг

Ханой, 11 ноября 2017, 18:28 — REGNUM  В Сирии завершается боевая работа по ликвидации членов незаконных вооруженных формирований. Об этом, как передают Вести.Ru, сообщил президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции во вьетнамском городе Дананг.

«Сегодня совершенно очевидным является тот факт, что боевая работа по ликвидации террористического очага в Сирии завершается», — отметил Путин, добавив, что об этом свидетельствуют последние события на юго-востоке страны.

По его словам, сейчас важно закрепить договоренность по зонам деэскалации и режиму прекращения огня, а также создать условия для начала политического процесса.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 10 ноября президент РФ Владимир Путин прибыл во вьетнамский Дананг на саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС).

Российский лидер провел ряд встреч с лидерами Китая, Вьетнама, Японии, Филиппин. Также состоялась короткая беседа между Путиным и главой Белого дома Дональдом Трампом.

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Война в Сирии

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