Путин о срыве встречи с Трампом: Виновные «будут наказаны»

Ханой, , 17:41 — REGNUM Полноформатная встреча президента РФ Владимира Путина и главы США Дональда Трампа на полях саммита АТЭС во Вьетнаме не состоялась из-за «определенных формальностей протокола». Об этом, как передает телеканал «Россия 24», сообщил сам российский лидер на итоговой пресс-конференции.

«Что касается встречи отдельной, во-первых, это было связано с графиком господина Трампа и моим графиком, и с определенными формальностями протокола, с которыми нашим командам, к сожалению, справиться не удалось, — сказал Путин. — Ну … Будут наказаны за это».

При этом президент РФ добавил, что «ничего страшного» в том, что встреча не состоялась, нет.

«Мы поговорили в ходе сегодняшнего заседания, пообщались, — говорит Путин. — В общем и целом, все, что хотели, мы обсудили».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 11 ноября президент РФ Владимир Путин коротко пообщался с главой США Дональдом Трампом во время очередной церемонии фотографирования на саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества во Вьетнаме.

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