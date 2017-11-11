На Украине предлагают ограничить полномочия президента

Киев, , 17:04 — REGNUM На Украине предлагают осуществить конституционную реформу, которая ограничила бы полномочия президента страны. Об этом 11 ноября сообщил депутат Верховной рады Украины Антон Геращенко, передает «112 Украина».

«Народный фронт» предлагает … сделать большую конституционную реформу, ограничив полномочия президента», — отметил Геращенко.

По его словам, необходимость таких изменений вызвана тем, что на сегодняшний день «возможности главы государства слишком велики», что мешает развитию Украины, так как «создают конфликт между исполнительной властью и президентской вертикалью».

При этом в качестве примера он привел модель в Германии и Польше: президент является гарантом Конституции, но не может вмешиваться в процесс работы исполнительной власти.

11 ноября в Киеве начался съезд политической партии «Народный фронт».

Как заявили в пресс-службе партии, «в программе съезда — отчет по результатам деятельности и основные направления работы партии на будущее».

Читайте ранее в этом сюжете: Геращенко назвал «российский след» основной версией покушения на Мосийчука