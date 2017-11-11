Армия Израиля дезавуировала свое заявление о сбитом БПЛА производства РФ

Тель-Авив, , 16:09 — REGNUM Армия обороны Израиля поспешил забрать назад свое заявление о том, что сбитый над Голанскими высотами беспилотный летательный аппарат (БПЛА) был российского производства. Соответствующее заявление сделал сегодня, 11 ноября, пресс-секретарь командования израильской армии Йонатан Конрикус.

Напомним, ранее тот же Конрикус заявил, что израильские военные с помощью американского зенитно-ракетного комплекса Patriot сбили БПЛА в воздушном пространстве над Голанскими высотами, которые оккупированы Израилем. При этом Конрикус заявил, что израильские военные пока не определились, кому именно принадлежал БПЛА, но заявили, что он был российского производства.

Однако теперь Конрикус дезавуировал свое заявление.

«Ранее я говорил, что это аппарат российского производства, но дополнительные проверки не позволяют это утверждать», — сказал официальный представитель командования израильской армии.

При этом он отметил, что БПЛА принадлежал сирийской правительственной армии. Где именно он был сделан — пока не удалось установить.