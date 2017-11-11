Путин: Ответ на репрессии против российских СМИ в США будет зеркальным

Дананг, Вьетнам, , 15:11 — REGNUM Президент Российской Федерации Владимир Путин пообещал дать зеркальный ответ на действия американских властей в отношении работающих на американской территории российских СМИ. Соответствующее заявление Путин сделал сегодня, 11 ноября, на пресс-конференции по итогам саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества, который завершается во вьетнамском городе Дананге.

Путин заявил, что действия властей США в отношении российских СМИ, работающих на американской территории — это атака на свободу слова. Ответ Москвы будет зеркальным подчеркнул президент.

«Было бы смешно, как у нас в народе говорят, если бы не было так грустно. Потому что те, кто это делает в Соединённых Штатах, все время били себя в грудь и говорили о том, что они «записные демократы», номер один в мире. И в этой связи свобода слова всегда поднималась на щит как светоч демократии. Без свободы слова демократии не существует. Атака на наши средства массовой информации в Соединённых Штатах — это атака на свободу слова, без всякого сомнения», — сказал российский лидер.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, министерство юстиции США потребовало от российского иновещательного телеканала Russia Today до 13 ноября зарегистрироваться в качестве иностранного агента. В противном случае американские правоохранительные органы грозят арестом всем сотрудникам RT, работающим на территории США.

При этом, ни одно иностранное СМИ на территории США никогда не регистрировалось иностранным агентом, и американские власти ни от кого, кроме России этого не требовали.

Спикер Государственной думы Вячеслав Володин («Единая Россия») уже поручил профильному комитету нижней палаты Федерального собрания выработать зеркальные меры. Депутаты обсуждают, какие американские СМИ должны быть признаны в России иностранными агентами. В числе кандидатов — CNN, «Голос Америки», «Радио Свободы». Не исключено, что иностранными агентами могут быть признаны американские социальные сети.

Путин подчеркнул, что российское общество крайне разочаровано действиями властей США.

«То, что сейчас обсуждается в Государственной Думе — я вчера это видел — может быть слишком резковато, но это естественно, потому что на уровне представительных органов власти часто звучат крайние оценки, резкие суждения и жёсткие предложения. Но ответ мы обязательно должны будем сформулировать, и он будет зеркальным», — заявил Путин.