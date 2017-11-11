Путин дал оценку своему разговору с Трампом

Дананг, Вьетнам, , 14:51 — REGNUM Президент Российской Федерации Владимир Путин рассказал о своём коротком разговоре с президентом США Дональдом Трампом «на полях» саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества во вьетнамском городе Дананге. Об этом президент поделился с журналистами на итоговой пресс-конференции.

По словам Путина, короткие переговоры с Трампом «на полях» саммита АТЭС были успешными, однако, необходимо найти возможность подробно обсудить двусторонние отношения.

«Мы поговорили в ходе сегодняшнего заседания, пообщались. В общем и целом все, что хотели, мы обсудили», — сказал Путин.

Президент добавил, что для предметного обсуждения состояния российско-американских отношений необходимы комплексные переговоры.

«Нам, безусловно, все-таки нужно будет найти возможность, и нашим командам, и на уровне президентов, сесть и поговорить по всему комплексу наших отношений», — отметил он.

При этом президент пояснил, почему не удалось организовать отдельную встречу с Трампом «на полях» саммита АТЭС.

«Что касается встречи отдельной, во-первых, это было связано с графиком Трампа и моим графиком и с определенными формальностями протокола, с которыми нашим командам, к сожалению, справиться не удалось. Ну… Будут наказаны за это. Вместе с тем ничего страшного не произошло.», — сказал Путин.

Состояние российско-американских отношений Путин охарактеризовал, как кризисное. То, что отдельная встреча президентов России и США так и не была организована — лишнее тому подтверждение.

«Мы готовы к тому, чтобы перевернуть эту страницу и пойти дальше, смотреть в будущее, решать проблемы, в которых заинтересован и народ США, и народ России, думать о том, чтобы наполнить конкретным серьезным содержанием наши экономические связи», — подчеркнул Путин.