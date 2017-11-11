Путин вновь ушел от ответа на вопрос о своем участии в выборах президента

Дананг, Вьетнам, , 14:19 — REGNUM Президент Российской Федерации Владимир Путин снова уклончиво ответил на вопрос о своем возможном выдвижении на пост президента Российской Федерации на выборах 2018 года. Соответствующее заявление он сделал сегодня, 11 ноября, на итоговой пресс-конференции во вьетнамском городе Дананге, где завершается саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества.

Журналисты вновь спросили Путина: будет ли он выдвигать свою кандидатуру на выборах президента России 2018 года.

Российский лидер ответил, что пока оставит вопрос о своем возможном выдвижении на новый президентский срок без ответа.

Один из журналистов не выдержал и закричал:

«Когда уже наконец? Мы уже устали ждать»

На это Путин спокойно ответил:

«Время придет, поговорим на эту тему»

Стоит отметить, что ранее Путин уже высказывался на эту тему. В частности, на вопрос о своем возможном выдвижении на пост президента на выборах 2018 года, он ответил, что с этим надо подождать до официального старта предвыборной кампании, который состоится в начале декабря 2017 года.

«Я уже говорил и могу сказать еще раз: у нас как только предвыборные кампании объявляют, сразу все перестают работать, это я знаю не понаслышке. Потому что сразу начинают думать о том, что будет после выборов, кто где будет работать», — сказал Путин 5 сентября на пресс-конференции в китайском Сямэне.