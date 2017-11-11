«Подозревается в подрыве Эстонии»: всё, что известно о «шпионе ФСБ»

Таллин, , 14:10 — REGNUM Прошла неделя после скандального задержания в Эстонии 20-летнего гражданина России, которого эстонская Полиция безопасности — главная спецслужба страны — 4 ноября задержала на погранпереходе в эстонской Нарве и обвинила в работе на ФСБ России. Информация об обстоятельствах этого дела крайне скудная. ИА REGNUM сегодня, 11 ноября, публикует всю фактическую информацию об этом деле на сегодняшний день.

* 4 ноября гражданин России был задержан на Нарвском пограничном пункте. Он направлялся в Россию. Как именно россиянин пересекал границу — на общественном транспорте, или собственном автомобиле — не сообщается.

* Информация о задержании появилась в эстонских СМИ только 7 ноября, а 6 ноября Харьюский уездный суд по ходатайству прокурора дал разрешение на арест гражданина.

* Россиянина обвиняют по двум статьям уголовного кодекса: 233 и 1 части 216. Якобы «российский шпион» собирался совершить киберпреступление, направленное против государственных учреждений Эстонии. Статья о совершении ненасильственных действий против независимости и территориальной целостности Эстонской Республики считается особо тяжкой и грозит реальным сроком заключения до 15 лет.

* «Мы имеем дело с агентом иностранного государства, а именно Федеральной службы безопасности России, целью которого было проникновение в компьютерные системы государственных учреждений Эстонии», — утверждает государственный прокурор Эстонии Инна Омблер (цитата по эстонскому изданию «Деловые новости»). При этом она не комментирует другие подробности и обстоятельства задержания в интересах следствия. Подчёркивается только то, что подозреваемый не успел совершить ущерба Эстонии, но не упоминается, на чём основаны подозрения, если ущерба нет, а россиянин уезжал из Эстонии.

* По данным эстонского телеканала ETV+, россиянин прибыл в Таллин как турист. У него была официальная виза. Возможным поводом для подозрений стала якобы попытка молодого человека взломать закрытые беспроводные сети государственных учреждений. Ему это, утверждается в материале телеканала, не удалось, однако эстонские спецслужбы якобы дали возможность некоторое время продолжать россиянину пытаться взломать сети для фиксации преступления.

* Иную информацию публикует российское агентство Sputnik, по данным которого молодой человек не был туристом, а учился на программиста в эстонском Кохтла-Ярве. Мать арестованного Елена Пасовец рассказала подробности: семья из Кингисеппа, сын учился на бесплатной основе в эстонском силламяэском колледже, по окончанию которого поступал по специальности «программист» в университет Кохтла-Ярве.

* Посольство России в Эстонии направило ноту в МИД Эстонии с просьбой о встрече российского консула с задержанным. В заявлении российского диппредставительства подчёркивается два вида помощи: юридическая, с наймом подходящего адвоката, и присутствие российских дипломатов в суде, с возможностью контроля соблюдения прав россиянина.