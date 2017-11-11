Ирак: военные наступают на последний оплот исламистов

Рава, Ирак, , 13:08 — REGNUM Началось наступление на иракский город Рава, являющийся последним оплотом ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в стране, сообщает 11 ноября агентство Reuters.

Взятие этого города, расположенного на левом берегу реки Евфрат, ознаменовало бы конец засилья религиозных экстремистов на обширных территориях Ирака и Сирии.

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Силы народного ополчения Ирака и два подразделения пехотинцев выдвинулись в сторону захваченной еще в 2014 году экстремистами Равы, расположенной на западе Ирака, на границе с Сирией.

Напомним, 10 ноября министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу на военной коллегии России и Белоруссии заявил, что последний оплот террористов в Сирии, город Абу-Камаль пал в результате совместных действий сирийской армии и воздушно-космических сил России.

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