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В Крыму посмеялись над идеей Киева о визите на полуостров инспекторов США

Политика

Власть на Украине все больше погружается в бред

Симферополь, 11 ноября 2017, 12:28 — REGNUM  Власти Крыма назвали «больной фантазией» визит неких «американских военных инспекторов» на полуостров, который анонсировали власти Украины. Соответствующее заявление сделал сегодня, 11 ноября, вице-премьер Крыма Дмитрий Полонский.

Напомним, Генеральный штаб Вооруженных сил Украины ранее заявил, что 13 ноября на Украину якобы приедут инспекторы из США, Дании и Канады, чтобы провести мониторинг военно-политической ситуации в центре и на юго-востоке страны. При этом Генштаб ВСУ утверждает, что в программе визита инспекторов значится и посещение Крыма.

«Я думаю, что это очередная больная фантазия украинских военных чиновников, которые настолько велики и независимы, что от них в принципе ничего не зависит ни в их стране, ни тем более за ее пределами. Поэтому, когда они так вольно начинают распоряжаться чужими территориями, то это, по большому счету, вызывает не только недоумение, но и просто смех», — рассказал Полонский в интервью РИА Новости.

Он подчеркнул, что какие-либо иностранные военные инспекции могут посетить Крым только по приглашению властей Российской Федерации.

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