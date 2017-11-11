Путин и Трамп сделали совместное заявление по ситуации в Сирии

Дананг, Вьетнам, , 10:29 — REGNUM Президент Российской Федерации Владимир Путин и президент США Дональд Трамп одобрили совместное заявление по ситуации в Сирийской Арабской Республике. Об этом сегодня, 11 ноября, сообщает пресс-служба президента России.

Сообщается, что совместное заявление подготовили эксперты России и США. Заявление уже было согласовано министром иностранных дел России Сергеем Лавровыма и государственным секретарем США Рексом Тиллерсоном.

Отмечается, что это заявление было подготовлено специально для саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества, который проходит в эти дни во вьетнамском городе Дананге. В работе саммита принимают участие Путин и Трамп.

Короткая беседа лидеров России и США состоялась на второй день саммита. Путин и Трамп коротко пообщались перед началом церемонии совместного фотографирования лидеров форума АТЭС.

Заявление Путина и Трампа не носит прорывной характер и составлено в ключе предыдущих высказываний лидеров двух стран на тему Сирии.

Оба президента подтвердили решимость нанести поражение террористической организации «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Сирии, а также продолжать совместные усилия по борьбе с боевиками до полного разгрома.

Также Путин и Трамп подчеркнули, что конфликт в Сирии не имеет военного решения. Россия и США подтвердили свою приверженность суверенитету, независимости, единству и территориальной целостности Сирийской Арабской Республики в соответствии с резолюцией Совета Безопасности Организации Объединённых Наций 2254.