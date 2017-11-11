МИД Болгарии осудил осквернение памятника «Алёше»

София, , 09:46 — REGNUM Министерство иностранных дел Болгарии осудило атаку вандалов, нарисовавших нацистские символы и антисемитские лозунги на памятнику «Алёше» в Пловидве. Соответствующее заявление распространила накануне, 11 ноября, пресс-служба МИД Болгарии.

«Подобные проявления абсолютно неприемлемы и противоречат традиционной для болгарского общества толерантности и терпимости, а также взятым страной обязательствам по линии ЕС и международных организаций, борющихся с расизмом и ксенофобией», — сказано в заявлении.

Болгарское внешнеполитическое ведомство выразило надежду, что правоохранительные органы Болгарии найдут виновных.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, варварская атака на памятник «Алёше» была совершена в ночь на 10 ноября, в канун официальных мероприятий по чествованию 60-летия со дня открытия монумента, которые должны пройти 12 ноября.

Посольство Российской Федерации в Софии направило властям Болгарии официальную ноту протеста.

10 ноября представители болгарских общественных организаций очистили памятник от краски и взяли его под дополнительную охрану.

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