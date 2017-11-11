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Короткое общение Путина с Трампом состоялось

Политика

Предметных переговоров до сих пор не было

Короткое общение Путина с Трампом состоялось
Иллюстрация: Kremlin.ru
Встреча Президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа

Дананг, Вьетнам, 11 ноября 2017, 08:54 — REGNUM  Президент Российской Федерации Владимир Путин коротко пообщался с президентом США Дональдом Трампом во время очередной церемонии фотографирования на саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества. Об этом сегодня, 11 ноября, сообщают РИА Новости.

Сообщается, что перед второй церемонией фотографирования на саммите АТЭС Путин и Трамп шли вместе к месту её проведения, и о чем-то интенсивно говорили. Рядом с ними шел председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин.

На самой церемонии Путин и Трамп также стояли рядом во втором ряду.

Напомним, в первый день саммита АТЭС Трамп всеми силами избегал общения с Путиным. Американский президент просто не явился на два официальных мероприятия саммита АТЭС, где присутствовал Путин. Трамп лишь пожал руку Путину и побыстрее сбежал с торжественного приема в честь лидеров АТЭС.

При этом, ещё до старта его азиатского турне, президент США заявлял, что хотел бы пообщаться с Путиным по вопросам Сирии, КНДР и Украины.

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Российско-американские отношения

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