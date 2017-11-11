Экс-министр обороны Южной Кореи арестован

Сеул, , 08:17 — REGNUM Бывший министр обороны Южной Кореи Ким Гван Чжин арестован правоохранительными органами этой страны по подозрению в использовании подразделения кибербезопасности для подрыва имиджа южнокорейской оппозиции. Об этом сегодня, 11 ноября, сообщает агентство «Рёнхап».

Сообщается, что ордер на арест Ким Гван Чжина выдан Центральным окружным судом Сеула. По версии следствия, во время пребывания на посту министра обороны Южной Кореи Ким Гван Чжин использовал подразделение Вооруженных сил Южной Кореи по кибербезопасности для того, чтобы манипулировать общественным мнением в пользу консерваторов, которые в тот момент находились у власти.

Известно, что Ким Гван Чжин возглавлял министерство обороны Южной Кореи в течение трех с половиной лет с 2010 года.

Кроме того, он обвиняется в том, что при расширении подразделения по кибербезопасности, Ким Гван Чжин отказал всем кандидатам из провинции, где была сильна оппозиция.

Обвинения против Ким Гван Чжина довольно серьезные, так как в Южной Корее действует закон, который запрещает военным участвовать в политической деятельности. Если вина Ким Гван Чжина будет доказана, у следствия могут возникнуть вопросы к бывшему президенту Южной Кореи Ли Мен Баку, перед которым отчитывался министр обороны.