Путин и Трамп участвуют в первом рабочем заседании лидеров стран АТЭС

Дананг, Вьетнам, , 07:40 — REGNUM Президент Российской Федерации Владимир Путин прибыл на первое рабочее заседание лидеров стран — участниц саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС), который проходит во вьетнамском городе Дананге с 10 по 11 ноября.

Рабочее заседание лидеров стран АТЭС проходит в конференц-центре гостиницы «Интерконтиненталь». Российский лидер вошел в зал одним из первых и занял свое место. За ним появился президент США Дональд Трамп, который поприветствовал участников заседания, а также поздоровался с Путиным.

После заседания планируется рабочий завтрак лидеров стран АТЭС.

Главной интригой саммита АТЭС остаются гипотетические переговоры между Путином и Трампом, которые до сих пор так и не состоялись. При этом создается четкое впечатление, что Трамп всеми силами старается избежать разговора с Путиным и фактически бегает от российского лидера.

При этом ещё перед саммитом сам Трамп заявлял американским журналистам, что хотел бы встретиться с президентом Путиным в Дананге и обсудить важные мировые проблемы, в частности Сирию, Украину и КНДР.

Однако, по прибытии в Дананг, Трамп фактически пропустил все основные мероприятия саммита, проходившие в первый день. Так, американский лидер не явился на встречу лидеров стран с членами Делового консультативного совета. Затем он не появился на встрече лидеров стран АТЭС со своими коллегами из АСЕАН. В обоих этих мероприятиях принимал участие Владимир Путин.

После этого состоялась церемония фотографирования. На неё Трамп пришел, и даже пожал руку Путину, и на фотографии стоял рядом с ним. Затем прошел торжественный прием в честь лидеров АТЭС, с которого Трамп сбежал в самом начале, сделав пару селфи.