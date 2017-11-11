Минобороны Украины анонсировало визит в Крым инспекторов из США

Киев, , 05:10 — REGNUM Многонациональная инспекционная группа США 13 ноября посетит Украину с целью мониторинг военно-политической ситуации в центральном и юго-восточном регионах страны. Об этом сообщает пресс-служба министерства обороны Украины, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Как уточняется, визит инспекции состоится в соответствии с Договором об обычных вооружённых силах в Европе. Помимо представителей США, в состав группы войдут также представители Дании и Канады.

Из сообщения украинского ведомства следует, что инспекторы имеют намерение посетить военные части и подразделения ВСУ в зоне конфликта в Донбассе, а также российский полуостров Крым.

«Американская сторона включила в район инспекции территорию Автономной Республики Крым, что является очередным свидетельством непризнания США аннексии полуострова Российской Федерацией», — говорится в сообщении.

Министерство обороны Украины отмечает, что 6−10 ноября аналогичный визит в страну совершала инспекционная группа в составе представителей Германии, Франции и Норвегии. Иностранные наблюдатели оценили количество вооружения и военной техники в одной из военных частей в Черниговской области. Намерений посетить Крым данная группа наблюдателей не выражала.

Напомним, Крым вошёл в состав России в марте 2014 года после референдума, на котором более 90% жителей высказались за выход из состава Украины. Сам референдум стал реакцией на государственный переворот, произошедший в стране в феврале того же года. Новые власти в Киеве отказываются признать волеизъявление жителей полуострова.