Террористы заявили о подрыве колонны с российскими военными в Сирии

Латакия, Сирия, , 04:36 — REGNUM Террористы в Сирии заявили о подрыве колонны с российскими военными на территории провинции Латакия, передаёт Al Masdar News.

Заявление распространили группировки «Хайат Тахрир аш-Шам», созданной на базе «Джабхат ан-Нусры» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Террористы утверждают, что направили на колонну заминированный автомобиль. Как заявляется, взрыв повредил несколько бронетранспортёров, среди российских и сирийских военных могут быть жертвы.

Неназванный военный источник агентства подтвердил факт взрыва в районе города Бустан-эль-Баша вечером 10 ноября. Однако, по его словам, причиной взрыва стал случайный сброс подвесного топливного бака одним из российских самолётов, возвращавшихся на авиабазу Хмеймим. При этом, по данным источника, никто не пострадал.

Подтверждения данной информации из официальных источников на текущий момент не поступало.