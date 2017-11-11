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В Южной Корее арестован экс-министр обороны

Политика

Ким Гван Чжин подозревается в попытках манипулирования общественным мнением

Сеул, 11 ноября 2017, 03:57 — REGNUM  Бывший министр обороны и начальник Управления национальной безопасности Южной Кореи Ким Гван Чжин 10 ноября был задержан и помещён под арест, передаёт агентство «Рёнхап».

Как сообщается, экс-министра подозревают в попытках манипулирования общественным мнением во время президентства Ли Мён Бака в 2008—2013 года.

Напомним, в марте 2017 года в Южной Корее также была арестована экс-президент страны Пак Кын Хе.

Бывшего президента обвиняют во взяточничестве, злоупотреблении властью, а также передаче конфиденциальной информации людям, не являвшимся госудаственными служащими.

Коррупционный скандал вокруг Пак Кын Хе привел к крупнейшему за последние десятилетия политическому кризису в Южной Корее и послужил причиной расследований в отношении руководства в стране крупнейших корпораций, в том числе Samsung.

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