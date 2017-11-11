Саудовская Аравия обвинила Ливан в похищении человека

Бейрут, , 03:01 — REGNUM Власти Саудовской Аравии заявляют о похищении гражданина королевства на территории Ливана, передает Reuters.

О похищении сообщило посольство Саудовской Аравии в Бейруте. Согласно заявлению посольства, дипломаты уже обратились к властям Ливана с требованием освобождения гражданина страны.

«Посольство находится в контакте с высокопоставленными чиновниками ливанских органов безопасности для обеспечения безоговорочного и максимально быстрого освобождения похищенного гражданина Саудовской Аравии», — говорится в заявлении посольства.

Ранее Саудовская Аравия, Кувейт, ОАЭ и Бахрейн в связи с «тяжелой обстановкой» призвали своих граждан воздержаться от поездок в Ливан, а тех, кто уже находится в Ливане — «как можно скорее» покинуть ближневосточную страну.

В свою очередь министр внутренних дел Ливана Нохад Махнук заявил, что безопасность жителей и гостей страны является приоритетом для ливанских властей и «службы безопасности готовы… предотвратить любую попытку использовать текущую политическую ситуацию».

Напомним, кризис в отношениях между Ливаном и Саудовской Аравией начался поле отставки премьер-министра Ливана Саада Харири. «Отречение» Харири произошло в Эр-Рияде 4 ноября, бывший премьер-министр до сих пор не покинул Саудовскую Аравию.

Ливанские сторонники Харири обвиняют Саудовскую Аравию в насильственном удержании Харири. Саудовская Аравия, в вою очередь, называет Харири свободным человеком, который принял решение об отставке из-за давления Ирана и «Хезболлы».

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