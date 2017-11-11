Саудовская Аравия нанесла авиаудары по зданию министерства обороны Йемена

Сана, , 02:51 — REGNUM Самолёты арабской коалиции во главе с Саудовской Аравией нанесли два авиаудара по контролируемой хуситами столице Йемена, городу Сане, передаёт Agence France-Presse.

Как сообщается, целью аиаударов стало министерство обороны Йемена.

По информации агентства SABA, в результате атаки также оказались повреждены несколько жилых домов.

Неназванный источник РИА Новости сообщил, что в результате атаки получили ранения десять человек, состояние двоих оценивается как тяжёлое.

Напомним, 4 ноября с подконтрольной хуситам территории Йемена в направлении Саудовской Аравии была запущена баллистическая ракета. Силы ПВО королевства перехватили ракеты на подлёте к Международному аэропорту Эр-Рияда. Лидеры хуситов взяли на себя ответственность за атаку, назвав её ответом на недавние бомбардировки Саны саудовской коалицией.

После этого коалиция усилила бомбардировки йеменской столицы, а также объявила о введении полной воздушной, сухопутной и морской блокады всех подконтрольных хуситам районов.

В связи с закрытием портов и КПП в Йемене в зону конфликта теперь не могут попасть гуманитарные конвои ООН. Официальный представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик заявил, что дальнейшая блокада портов в Йемене может привести к крупнейшей гуманитарной катастрофе в стране, от голода могут погибнуть миллионы человек.