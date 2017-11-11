МИД Украины: Текст резолюции по миротворцам в Донбассе фактически готов

Киев, , 02:30 — REGNUM Текст проекта резолюции ООН по миротворцам в Донбассе, разработанный совместно Украиной, США, Германией и Францией практически готов. Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Павел Климкин в эфире телеканала «Интер».

По словам министра, 10 ноября он обсуждал данный вопрос со спецпредставителем США по Украине Куртом Волкером. «Мы согласовали основные параметры нашей позиции, у нас фактически готов текст резолюции», — сказал Климкин.

Отметим, что 3 ноября Волкер заявял, что Вашингтон предложил Киеву не выдвигать свой альтернативный проект резолюции ООН. По его словам, американская сторона заинтересована в переговорах по «в рамках проекта резолюции, предложенного Москвой».

10 ноября газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники в Белом доме сообщила, что Вашингтон собирается предложить Москве размещение в Донбассе 20 тысяч международных миротворцев, причём не от лица ООН, а под эгидой ОБСЕ, наблюдатели от которой уже находятся в зоне конфликта.

В ДНР предложение о таком количестве миротворцев назвали абсурдным, тем не менее выразили готовность обсуждать инициативу. В Софете Федерации также заявили, что для заявленных целей достаточно гораздо более малочисленного контингента.

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