Арестованный немецкий журналист обвиняет Турцию в фашизме

Анкара, , 01:33 — REGNUM Журналист немецкого издания Die Welt Дениз Юцель, находящийся под арестом в турецкой тюрьме, дал интервью западным журналистам, передает Reuters.

Юцель, который ожидает суда с февраля 2017 года, заявил, что его содержание под стражей — свидетельство того, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган «боится потерять власть… и поэтому подвергает все общество режиму террора».

Немецкий журналист, обвиняемый властями Турции в причастности к запрещенной в стране организации радикального проповедника Фетхуллы Гюлена, также рассказал о своих надеждах на Европейский суд по правам человека, который будет рассматривать его запрос в конце ноября.

«Но я также знаю, что Европейский суд по правам человека был создан для борьбы с индивидуальными нарушениями прав человека, а не для того, чтобы остановить всю страну, дрейфующую в фашизм», — отметил Юцель.

Напомним, фашизм — это обобщенное название человеконенавистнических идеологий, базирующихся на утверждении фундаментального неравенства человеческого рода и необходимости уничтожения одних «сортов» людей ради блага других.

Наиболее чудовищным фашистским режимом в истории был режим нацистской Германии, репрессивная машина которого уничтожила десятки миллионов человек.

Стоит отметить, что представитель государства с такой драматичной историей Дениз Юцель, в отличие от заключенных Германии 30-х — 40-х годов ХХ века, содержится в отдельной камере, имеет возможность общаться с журналистами и обращаться в Европейский суд по правам человека.

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