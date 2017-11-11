Власти Саудовской Аравии арестовали брата бен Ладена

Эр-Рияд, , 00:46 — REGNUM Одним из представителей высшего чиновничьего корпуса и бизнес-элиты, арестованных в Саудовской Аравии, является сводный брат Усамы бен Ландена, передает Associated Press.

Стало известно, что Бакр бен Ладен, сводный брат ныне покойного «террориста №1» и представитель Saudi Binladin Group, как и другие представители знаменитого семейства, попал под «массовые чистки» Высшего комитета по борьбе с коррупцией принца Мухаммеда бен Салмана.

Семья бен Ладенов и представители правящей династии аль-Саудов, являющиеся политическими и экономическими союзниками, никак не комментируют факт задержания Бакра бен Ладена. Также остается неизвестной судьба 11 арестованных принцев и других представителей элиты в королевстве.

Напомним, 4 ноября властями Саудовской Аравии были арестованы одновременно 11 принцев и 38 бывших министров в рамках масштабной кампании по «борьбе с коррупцией». Также сообщалось о смерти в авиакатастрофе принца Мансура бин Мукрина.

По официальным данным, в рамках масштабной кампании «по борьбе с коррупцией» в Саудовской Аравии арестован 201 человек, в том числе представители правящей династии, бывшие члены правительства и другие представители политической и экономической элиты королевства.

По неофициальным данным, в частности, по сообщениям иранского агентства Fars, число арестованных может превышать 500 человек.

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