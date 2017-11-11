Госпогранслужба Украины опровергла задержание сына Саакашвили

Киев, , 00:11 — REGNUM Государственная пограничная служба Украины опровергла заявление бывшего президента Грузии, бывшего губернатора Одесской области и лидера партии «Рух новых сил» Михаила Саакашвили о том, что его несовершеннолетний сын якобы задержан в аэропорту «Борисполь». Соответствующее заявление сделал накануне, 10 ноября, пресс-секретарь Госпогранслужбы Украины Олег Слободин на странице ведомства в социальной сети Facebook.

Слободин сообщил, что в аэропорт «Борисполь» рейсом из Тбилиси действительно прибыл несовершеннолетний гражданин Грузии сын Михаила Саакашвили.

«К сожалению, ребенка в аэропорту никто из близких родственников или других уполномоченных лиц не встречал. После того, как в аэропорт прибыл его отец, пограничники оформили факт пересечения границы и убедились, что сын встретился с отцом», — сообщил Слободин.

При этом пресс-секретарь Госпогрансдужбы Украины отметил, что сотрудника грузинской службы безопасности, который сопровождал который прибыл с сыном Саакашвили не был пропущен через украинскую границу из соображений безопасности.

Напомним, ранее Саакашвили сообщил, что его сын Николоз вместе с сотрудником Службы государственной охраны Грузии задержан в киевском аэропорту «Борисполь». По его словам, у прибывших были необходимые для пересечения границы, но их два часа держали в отдельной комнате без объяснения причин.