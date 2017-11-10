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Шойгу: НАТО у границ РФ прорабатывает применение ядерного оружия

Политика

«Эти действия подрывают стратегическую стабильность и вынуждают принимать ответные меры оборонительного характера»

Шойгу: НАТО у границ РФ прорабатывает применение ядерного оружия
Иллюстрация: U.S. Air Force
Американская ядерная бомба

Москва, 10 ноября 2017, 23:48 — REGNUM  Информационный шум, поднятый европейскими и американскими СМИ ажиотаж вокруг российско-белорусских военных учений «Запад-2017» нужен для маскировки роста активности НАТО у границ России и Белоруссии, включающей проработку вопросов применения ядерного оружия, заявил 10 ноября министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу на совместной коллегии военных ведомств России и Белоруссии.

Сергей Шойгу напомнил, что сентябрьские российско-белорусские учения «Запад-2017» несмотря на плановый характер и предельную открытость сопровождались «постоянными информационными выпадами и обвинениями».

Под прикрытием созданного СМИ ажиотажа вокруг этих маневров военный блок НАТО у границ России и Белоруссии интенсифицировал оперативную и боевую подготовку, включающую отработку применения ядерного оружия, отметил Сергей Шойгу.

Размещение у наших западных границ дополнительных военных контингентов с наступательным вооружением, регулярные крупномасштабные военные учения, совершенствование инфраструктуры морских и авиабаз и других военных объектов «подрывают стратегическую стабильность и вынуждают принимать ответные меры оборонительного характера».

Как сообщало ИА REGNUM, 10 ноября постоянный представитель РФ при Североатлантическом альянсе Александр Грушко заявил, что главной задачей блока НАТО является противостояние с Россией.

Читайте ранее в этом сюжете: Грушко: Главная задача НАТО – противостояние с Россией

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Обострение отношений России и НАТО

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