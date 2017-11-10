МИД России призвал власти Афганистана расследовать авиаудар США

Москва, , 20:56 — REGNUM МИД России призывает власти Исламской Республики Афганистан и международные организации провести расследование американского авиационного удара по населенным пунктам в провинции Кундуз, произведенного 3 ноября, сообщает 10 ноября пресс-служба российского внешнеполитического ведомства.

«3 ноября в уезде Чахардара провинции Кундуз на севере Исламской Республики Афганистан американская авиация подвергла бомбардировке несколько населённых пунктов», — указано в сообщении МИД РФ.

Факт бомбардировки, гибель десяти и ранения еще 20 местных жителей официально подтверждёны экспертами Миссии ООН по содействию Афганистану, но при этом афганские силовики и командование войск США и НАТО отрицают потери среди мирного населения, подчеркивают в МИД России.

Российские дипломаты принесли свои искренние соболезнования родным и близким погибших и призвали афганские власти вместе с международными правозащитными структурами тщательно расследовать все обстоятельств трагедии в уезде Чахардара, привлечь к ответственности всех, кто виновен в гибели мирных жителей, а также принять реальные меры для того, чтобы подобные инциденты не повторялись.

Как сообщало ИА REGNUM, американский президент Дональд Трамп предложил Конгрессу США увеличить военный контингент и финансирование боевых операций в Афганистане. Пентагон уже увеличил численность американских войск в ИРА на 30%.

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