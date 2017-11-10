Яков Рудь, , 19:56 — REGNUM

История с мощным пожаром на одном из крупнейших военных складов Министерства обороны Украины в Калиновке, вызвавшая поначалу большой интерес, как-то очень быстро канула в информационную Лету. Сегодня о ней никто не вспоминает, и вспоминать, похоже, не собирается. Не странно ли? Не удивительно ли, что ни государственные органы, ни общественное мнение, ни средства массовой информации не проявляют интереса к тому, чтобы, разобравшись в случившемся, выяснить причины и обстоятельства, которые сделали его возможным? После ознакомления с ответом на запрос одного из народных депутатов Украины за подписью первого заместителя председателя — начальника криминальной полиции Украины В. Аброськина эти и другие вопросы подобного плана снимаются. Становится совершенно ясно и понятно, почему эта тема попала под строжайший запрет.

Из письма В. Аброськина следует, что чрезвычайное происшествие в Калиновке — это не диверсия «врагов» Украины, а тщательно спланированная экономическая преступная деятельность, осуществленная ее «друзьями» и «защитниками» из рядов Министерства обороны. Рассказы же о «диверсии» и о «российском следе», ставшем у нас неизменным спутником любых происшествий, это — не более чем операция информационного прикрытия. Сотрудники Национальной полиции Украины обнаружили ряд фактов, которые могут свидетельствовать об умышленном поджоге с целью сокрытия следов преступлений экономического характера. Вывод, к которому пришли полицейские, однозначен: «есть все основания считать, что утилизация старых боеприпасов (она должна была быть проведена в течение 2009−2011 гг. — Я.Р.) была специально сорвана для использования снарядов и ракет с целью перепродажи и инсценировки диверсии и пожара».

Не раскрывая всех карт, сотрудники Нацполиции в подтверждение такого неутешительного заключения приводят целый ряд фактов, от которых у рядовых граждан голова может пойти даже не кругом, а фигурой куда более замысловатой формы. В момент оцепления территории и эвакуации населения, например, полицейские патрули неоднократно фиксировали вывоз военным транспортом ракетных систем залпового огня «Смерч», «Ураган», «Град». Согласно официальному ответу Минобороны Украины, боеприпасы вывозились с целью их сохранения, но получить информацию об их новом местонахождении не удалось до сих пор. По свидетельству сотрудников Национальной полиции Украины боеприпасы вывозились на аэродром «Винница» в Гавришевке для дальнейшей транспортировки за рубеж. Кроме того, во время ликвидации последствий взрывов и осмотра территории хранения боеприпасов под Калиновкой было выявлено много пустых помещений и площадок без следов нахождения боеприпасов. «При этом по документам на территории 48-го арсенала Минобороны хранилось 188 тысяч тонн боеприпасов, и территория была заполнена полностью, — констатируется в письме В.Аброськина. — По факту это не соответствует действительности и свидетельствует о том, что боеприпасы регулярно вывозились руководством военной части на продажу».

В 2017 г. на промышленную утилизацию боеприпасов в Калиновке были выделены средства из расчета 4829 грн. на один снаряд калибра 125 мм. В Национальной полиции не сомневаются, что они не были использованы по назначению, а украдены чиновниками Министерства обороны. Анализируя ситуацию, там пришли к заключению, что обстоятельства одного и того же плана имели место в случаях на военных складах не только в Калиновке, но и в Балаклее, и под Мариуполем. Позволю себе еще одну цитату из письма: «Есть подозрение, что на всех этих объектах чиновники МО использовали похожую схему разворовывания выделенных на утилизацию средств и незаконной реализации боеприпасов. Она налажена до мелочей: привлечение дополнительных сил на военные аэродромы, оцепление объектов, проведение антидиверсионных, антитеррористических операций накануне пожаров, подозрительное движение военного транспорта в зоне ЧП».

Ну, и на закуску еще одна констатация, заслуживающая, может быть, особого внимания. По мнению В. Аброськина, Военная прокуратура и Служба безопасности Украины «не заинтересованы в объективном расследовании обстоятельств ЧП на военных объектах». Без комментариев!