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Спикер парламента Каталонии: независимость была символической

Политика

Три депутата парламента Каталонии признали законность применения 155 статьи конституции Испании

Мадрид, 10 ноября 2017, 19:38 — REGNUM  Три депутата парламента Каталонии, в том числе его председатель Карме Форкадель, на слушаниях в суде признали законность применения 155 статьи конституции Испании, которая вводит прямое управление в автономное сообщество. Об этом пишет 10 ноября газета El Pais.

Форкадель также сказала, что независимость была символической.

9 ноября Верховный суд Испании арестовал Форкадель с возможностью выхода из-под стражи под залог в размере €150 тыс.

10 ноября требуемый залог был внесен, и Форкадель была отпущена. Однако спикеру запрещено покидать территорию страны, а также необходимо ежедневно отмечаться в суде. Невыполнение этих условий повлечет немедленный арест.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 ноября в Мадриде начался суд над депутатами парламента Каталонии. Спикеру и еще пяти депутатам парламента грозят длительные тюремные сроки.

Каждому арестованному депутату Луису Гино, Анне Симо, Луису Короминасу и Рамоне Барруфет для выхода под залог необходимо собрать €25 тыс. Национальная ассамблея Каталонии запустила акцию «Солидарность против государственной агрессии» для сбора средств на залог арестованным депутатам.

Судебному преследованию также подверглись члены правительства автономного сообщества и глава женералитетаКарлесПучдемон.

Читайте ранее в этом сюжете: Спикер парламента Каталонии выпущена под залог

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Референдум о независимости Каталонии

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