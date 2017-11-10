Украина занялась приватизацией воздуха в Крыму

Симферополь, , 19:22 — REGNUM За решением о приватизации якобы украинского имущества в Крыму стоит очередная грандиозная афера украинской власти. Об этом заявил депутат Госдумы РФ Андрей Козенко, комментируя принятие Верховной радой Украины в первом чтении законопроекта «О приватизации государственного имущества».

Напомним, документ, предложенный премьер-министром Владимиром Гройсманом, предусматривает в том числе продажу «госимущества Украины» в Крыму. Покупателями объектов украинские законодатели предлагают сделать граждан Украины и других стран, кроме России.

«Украинского госимущества в Крыму нет с 2014 года. Очевидно, что за решением о приватизации якобы украинского имущества в Крыму стоит очередная грандиозная афера украинской власти. Хотелось бы мне посмотреть на идиота, который купит у Украины «право собственности» на крымские предприятия. Наверное, впервые в истории человечества парламент принимает решение о приватизации воздуха, потому что ни один украинский документ о собственности на крымские госпредприятия не стоит и копейки», — отметил Андрей Козенко.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне украинские парламентарии предложили внести в законопроект «об интеграции Донбасса» пункт о разрыве дипломатических отношений с РФ.

«В законе о реинтеграции Донбасса, который во втором чтении должна рассматривать Рада, Россия будет признана страной-агрессором — надеюсь, голоса под это наберутся. И сохранять после этого дипотношения — это уже будет преступлением со стороны украинского МИД. Эти отношения и так уже фактически разорваны. Послов нет, в посольствах работают дипломаты не первого ранга. Нам необходимо зафиксировать этот разрыв на законодательном уровне», — объяснял прессе свои мотивы сам автор поправки украинский парламентарий Иван Винник.

Кроме того, 8 ноября Верховная рада Украины приняла решение о выходе из соглашения между правительством РФ и Украины о порядке взаимных поставок вооружений и военной техники, комплектующих изделий и запасных частей, организации ремонта и оказания услуг военного назначения, подписанного 8 февраля 1995 года.

Читайте ранее в этом сюжете: «Экономика «незалежной» очень «залежна» от России»