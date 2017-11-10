Таджикский посол о вступлении в ЕАЭС — «если будет выгодно всем сторонам»

Калининград, , 18:32 — REGNUM Таджикистан готов вступить в Евразийский экономический союз, «если это будет выгодно всем сторонам». Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил посол Республики Таджикистан в России Имомудин Сатторов, находясь в Калининграде с рабочим визитом.

«Наши специалисты работают, изучают процесс вступления в Евразийский экономический союз. Идет процесс изучения», — сказал посол.

Отвечая на вопрос о том, может ли вступление в ЕАЭС повлиять на рост потока трудовых мигрантов из Таджикистана в Россию, дипломат сказал: «Я не думаю, что это может повлиять, потому что в любом случае членство в Евразийском экономическом союзе предполагает регистрацию, оплату налогов, патентов».

«Если это будет выгодно всем сторонам, то… Понимаете, мы сейчас очень тесно сотрудничаем с Россией. Мы являемся членами всех интеграционных объединений на пространстве бывшего Советского Союза. Мы члены СНГ, ШОС, ОДКБ. Надо использовать потенциал этих организаций. Надо развивать то, что есть, ведь никаких препятствий для развития политических, экономических, культурных и образовательных связей не существует», — подытожил Сатторов.

Корреспондент ИА REGNUM дополняет, что Имомудин Сатторов прибыл в российский эксклав для серии встреч — с губернатором Антоном Алихановым, ректором БФУ Андреем Клемешевым, руководителем Калининградской торгово-промышленной палаты Феликсом Лапиным.

Посол предложил на региональном уровне организовать для мигрантов из Таджикистана курсы изучения русского языка и понизить стоимость оформления документов.