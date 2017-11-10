Пятница, 10 Ноября 2017 года
18:33:19 МСК

Борис Грызлов поможет повысить уровень безопасности Дагестана

Политика

Председатель высшего совета партии «Единая Россия» пообещал оказывать всяческую помощь своему коллеге Владимиру Васильеву, которому доверено руководство республикой

Махачкала, 10 ноября 2017, 18:19 — REGNUM  Председатель высшего совета партии «Единая Россия» Борис Грызлов пообещал свою помощь временно исполняющему обязанности главы Дагестана Владимиру Васильеву на его новом посту. Прибывший сегодня, 10 ноября, в республику Грызлов заявил журналистам, что он готов оказать всяческую помощь своему однопартийцу и коллеге по Госдуме.

Отметив, что он в течение трех лет трудился с Васильевым в МВД РФ и несколько лет в Государственной Думе, Грызлов сказал:

«Я буду всячески ему помогать в его становлении и помогать Дагестану в вопросах повышения благосостояния жителей республики, повышения уровня безопасности, который, к сожалению, сегодня недостаточный», — цитирует Бориса Грызлова РИА «Дагестан».

Читайте также: Стала известна цель визита Бориса Грызлова в Дагестан

Как сообщало ИА REGNUM, председатель высшего совета политической партии «Единая Россия» прибыл в Дагестан 10 ноября. Он является председателем совета директоров корпорации «Тактическое ракетное вооружение». В ходе визита запланировано его участие в торжествах, посвященных 80-летию одного из старейших предприятий российского оборонного комплекса — завода «Дагдизель» в городе Каспийске.

Напомним, Владимир Васильев — вице-спикер Госдумы РФ и руководитель фракции «Единой России» в нижней палате парламента РФ был назначен временно исполняющим обязанности главы Республики Дагестан 3 октября 2017 года. Он сменил на этом посту Рамазана Абдулатипова, руководившего регионом с 2013 года.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Антитеррор
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить