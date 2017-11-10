Депутат из Италии: бизнесмены ежедневно жалуются на антироссийские санкции

Калининград, , 18:06 — REGNUM Итальянские предприниматели ежедневно жалуются на убытки из-за антироссийских санкций. Об этом сегодня, 10 ноября, заявил депутат итальянской партии «Лига Севера» Джанлука Савоини, выступая в Калининграде, передает корреспондент ИА REGNUM с места события — исполкома «Единой России».

«Мы получаем массу жалоб от итальянских предпринимателей, которые теряют большое количество денег от абсурдных санкций. Жалобы поступают каждый день. Они теряют порядка 10 миллиардов евро ежегодно из-за этих санкций, которые выгодно политикам, являющимся слугами глобалистов», — сказал Савоини.

По его словам, бизнесмены просят снять эти санкции, и «мы это сделаем, как только окажемся в правительстве Италии».

Депутат уточнил, что на сегодня «Лига Севера» управляет тремя регионами республики, один из которых наиболее существенный — Ломбардия со столицей Миланом.

«Руководство этих регионов официально выступило в национальном парламенте за снятие санкций», — отметил Джанлука Савоини.