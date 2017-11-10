Дарья Алексеева, , 19:10 — REGNUM

В комитете Госдумы РФ по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству намерены обсудить законопроект о введении государственного регулирования цен на основные продукты питания. Правительство недовольно документом, считая его крайней мерой, а разработчики уверены, что без этого имеют место стихийных рост цен и сговоры торговых сетей.

По данным Росстата, только за истекший месяц в 12 субъектах страны прирост потребительских цен составил от 0,4%. Антирекорды принадлежат Ставропольскому краю (1,4%), Смоленской (1,3%) и Сахалинской (1,2%) областям. Казалось бы, повышения не столь значительные, но настораживает, что этот — хоть и небольшой — рост относится только к одному месяцу.

«Однако нынешняя ценовая динамика не отменяет проблемы гигантского повышения цен за последние годы, связанного с девальвацией рубля. Близкие к власти экономисты обещали нам, что на ценах это не отразится. Выясняется, что они поднялись весьма и весьма значительно», — считает руководитель центра экономических исследований Института глобализации и социальных движений Василий Колташов.

Среди экспертов существует мнение, что в 2018 и 2019 годах в России произойдет резкий рост цен, вызванный девальвацией российской валюты и рядом внешних факторов, способных ослабить экономику страны. С сомнением отнесся к данным Росстата известный экономист, директор Института проблем глобализации Михаил Делягин, указывающий, что инфляция в России традиционно недостоверна и сильно отстает от той, которую ощущает на себе обычный гражданин. Замедление инфляции в данном случае — не гарант улучшения ситуации.

«Лекарство оказалось страшнее болезни. Инфляцию снизили не ограничением произвола монополий, что является главным фактором инфляции, а снижением уровня жизни основной части граждан России», — считает Делягин, по мнению которого, цены в перспективе продолжат расти.

Предстоящие выборы президента вряд ли существенным образом повлияют на ситуацию, — тем паче, что сами выборы сейчас обставлены таким образом, что напоминают шутовской калейдоскоп, призванный максимально понизить статус грядущего мероприятия — и власти как таковой. К сожалению, этот балаган вольно или невольно поддерживает сама власть — как минимум своим попустительским отношением.

Политики же и псевдополитики на этой неделе делали заявления, одно скандальнее другого. «Кандидат против всех» Ксюша Собчак снова отличилась: в интервью каналу CNN она заявила о поддержке антироссийских санкций. По ее мнению, несправедливо, что от санкций страдают не только виноватые в них политики, но и «простые» граждане — например, студенты, которые не могут получить визу в США. Интересно, какова среди этих студентов доля тех, кто имеет прямое отношение к тем, к кому имеют отношение санкции? Не могут ведь обычные россияне, которых Ксюша называла «генетическим отребьем», учиться в вузах США? Впрочем, с учетом того, что оформление студенческой визы — это один из способов бегства из страны для молодежи, Ксения удачно работает на перехват разочарованной в России молодежи — основного электората Навального.

«Если бы американский политик сказал в эфире российского телеканала, что он поддерживает санкции в отношении Америки, его бы разорвали на маленькие кусочки. Он бы не успел выйти из студии, его просто гости в студии разодрали бы на куски», — сказала главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян.

Жаль, что Симоньян не стала развивать тему: если она ставила целью пристыдить Собчак, то понятно, что для достижения этой цели просто отсутствует инструмент. Но ведь главный вопрос не в этом — а в том, почему в Штатах такого политика бы растерзали, и ему уж всяко не пришло бы в голову выдвигаться на главный пост страны, а в России с этим всё более-менее нормально? Не случайно же и скандально известный бизнесмен Полонский, осужденный на 5 лет за мошенничество, от которого пострадали дольщики, тоже ничтоже сумняшеся попытался выдвинуться, но ЦИК не позволил… Похоже, путь в президенты России открыт всякому, кто устал прикалываться в соцсетях и хочет вынести свою социально ответственную персону в массы.

Но если Ксюше вроде бы и полагается эпатировать публику, то еще один известный эпатажник, Виталий Милонов, показал себя на этот раз просто Леди Гагой. Впрочем, всё не так просто.

«Очень рад, что Законодательное Собрание СПб продолжает священную войну, начатую мной три года назад против дудок диавола, кадильниц сатаны — кальянов. СПб — без кальянов! Только шаверма, только гомофобия», — написал в своем твиттере депутат, видимо, решивший отобрать у известного политика лавры фрика, которому позволено нести любую ахинею.

Даже профессионализация в качестве фрика не может извинить ни одного политика. Однако чуть раньше Милонов, обсуждая введения безвизового режима между РФ и Финляндией, сделал заявление, состоящее из целого ряда шокирующих откровений.

«Давно уже надо начинать спокойно друг к другу ездить. Это нужно не русским в первую очередь, у русских у всех есть визы. Это нужно больше финнам, они хотят сюда ездить, у нас дешевые продукты, они хотят их покупать. С нашей стороны давайте закончим эту чехарду с таможней, когда людям не дают (продукты) вывозить. В ноги надо кланяться! Везет наши сосиски? «Спасибо», «kiitos» будем говорить каждому».

Безусловно, хорошо, если финны будут у нас покупать продукты. Но насчет кланяться им за это в ноги — тут уж господин Милонов эту обязанность может взять на себя. Или он на таможенников её хочет возложить? Опять-таки депутат грешит каким-то повальным среди политиков желанием говорить за всех. «У всех русских есть визы» до боли схоже с ксюшиным сожалением о «простых россиянах», не могущих теперь уехать в свои американские университеты. Но дело даже не в этом, и не в антидипломатичном жесте в сторону албанцев, на которых, сказал Милонов, «плевать». Роднит либералку Собчак и вроде патриота Милонова фантастически легкомысленное отношение к территории России. И если первая неустанно твердит про «Крым — украинский», то Милонов отжёг там, где не ждали. Призвав признать советско-финскую войну оккупацией Финляндии, Милонов оставил открытым вопрос, придётся ли пересмотреть итоги той войны.

Финляндия утратила 11% территории, включая Выборг, Карельский перешеек, западное и северное Приладожье, ряд островов Финского залива и острова Выборгского залива. Стоит учесть, однако же, что итоги Финской войны нельзя отрывать от всех мероприятий, проводимых СССР в режиме авральной подготовки ко Второй мировой в 30-е годы, когда граница отодвигалась от жизненно важных центров, в том числе от Ленинграда, что позволило задержать фашистское наступление в 1941 году. Милонов тянет за результаты советско-финской кампании, а в результате рискует вновь вызвать шквал обвинений в предвоенной «оккупации» Советским Союзом Западной Украины, Западной Белоруссии, Прибалтики и пресловутой Финляндии. Таким образом, Милонов рискует встать на скользкий путь, ведущий прямиком в стан фашиствующих теоретиков, которые до сих пор обвиняют СССР в нападении на мирного, ничего не подозревавшего Гитлера, вынужденного летом 1941-го «перейти к активной обороне». Не стоило бы господину Милонову шутить такими вещами — даже под маской записного фрика. Потому что это шутки, могущие обернуться угрозой благополучию и жизни сотен тысяч и миллионов людей и территориальной целостности России. Стоит напомнить об этом тем, кого ничему не научили горькие уроки перестройки.

Короткой строкой

— В Ижевске частично рухнул жилой дом (видео), в качестве предварительной причины называется взрыв бытового газа, следов взрывчатки не обнаружено. В результате происшествия погибли 6 человек, из них — 2 ребенка. По факту ЧП возбуждено уголовное дело.

— Госдума под занавес рабочей недели приняла в первом чтении правительственный законопроект, который предполагает всероссийскую маркировку лекарств и систему мониторинга движения препаратов. Кроме того, в ГД предложили бороться с курением путем сокращения рабочей недели для некурящих. Соответствующее предложение выдвинул депутат Василий Власов (ЛДПР), аргументируя, правда, не заботой о здоровье граждан, а экономической причиной: потери из-за курения, по его словам, составляют около 3% (!) ВВП.

— Несмотря на то, что правительство РФ отказалось признавать 7 ноября праздничным днем, торжественные мероприятия прошли по всей стране. Несколько тысяч человек приняли участие в ноябрьском шествии и митинге на площади Революции в Москве, организованном КПРФ. Также подобные мероприятия прошли в десятках городов России. В Санкт-Петербурге к «Авроре», с которой в октябрьскую ночь 1917-го был дан сигнал к штурму Зимнего дворца, общественные активисты принесли тысячи красных гвоздик. А праздничный съезд «Сути времени» под руководством Сергея Кургиняна стал завершающим мероприятием в ряду событий, приуроченных этим движением к 100-летию Октября: главное, что было сделано, — это серия прошедших по стране конференций, посвященных разоблачению самых известных мифов и домыслов о революции.

— Бывший мэр Омска Вячеслав Двораковский, которого Путин назвал «поросенком», итогами своего правления доволен. Его новое интервью, где он «отжигает не по-детски», СМИ уже растащили на цитаты. Депутат областного Законодательного собрания Валерий Кокорин придерживается иного мнения:

«Мы в городе живём в условиях жесточайшего голода, как в концлагере. У нас денег не хватает буквально на всё. Город износился — школы, детские садики, дороги. Тротуаров как 300 лет назад не было, так и нет, освещения нет. … Землепользование у нас в городе — это как хан Батый, поймал наложницу, себе за плечо и полетел. Вот эти ребята так хозяйствуют», — обрисовал он ситуацию в Омске.

— Намерение чувашского минкульта ввести единую охранную зону для трех объектов, включая памятник Чапаеву, вызвало гнев оппозиции. Это место — самое популярное для проведения публичных акций, и оппозиция подозревает, что ее хотят лишить площадки.

— Глава Хакасии Виктор Зимин не советует обсуждать экономику всем подряд: «Иногда такие экономисты находятся, туалета не построили, только с детского сада вышли, а уже экономику республики разбирают». В комментариях Зимина поддержали.

— Руководство Крыма считает все принятые решения о национализации имущества на полуострове легитимными. «Всё это сделано исключительно в интересах крымчан, которые потеряли средства из-за Коломойского», — сказал глава Крыма Сергей Аксенов, подчеркивая, что нельзя «все грехи» возлагать на бюджет страны.

— Рекордный урожай зерновых приводит к плачевным последствиям: цена на зерно резко упала, в некоторых регионах — даже ниже себестоимости. «Стонет всё село в Российской Федерации», — говорит депутат ГД Вера Ганзя (КПРФ). Видимо, не стоит забывать Карла Маркса, предупреждавшего о кризисах перепроизводства в капиталистической системе, и чем они чреваты.

— Бывший вице-губернатор Санкт-Петербурга Марат Оганесян признался в мошенничестве на «Зенит-арене» и сообщил о других преступлениях. Следствием установлено, что в 2014 году из предназначавшейся на покупку видеотабло суммы было похищено более 50 млн рублей. Оганесян был задержал в апреле 2015 года и с тех пор находится в СИЗО.

— В Волгограде будет проведен сбор подписей за проведение «часового» референдума. Цель — выяснить отношение жителей региона к переходу области в другой часовой пояс.

— Депутат Заксобрания Пермского края Александр Григоренко (ЛДПР) считает, что для легализации аренды квартир нужно сделать, как минимум, на несколько лет минимальный налог с максимально простой оплатой и жесткими мерами в отношении тех, кто не регистрирует сделки по аренде. Этот способ в сочетании с налоговым вычетом для арендаторов может сработать. За вывод рынка жилья из тени призвал бороться оренбургский адвокат Эльдар Шарафутдинов. Вместе с тем, по его мнению, введение налогового вычета для арендаторов нецелесообразно: возрастет стоимость сдачи жилого помещения (собственник будет закладывать в цену сумму налога), суммы в договоре и на деле будут различаться, да и не все граждане захотят показывать свой доход налоговикам.

— 506 млн рублей выиграл воронежский клиент «Почты России» в лотерею, но за деньгами так и не явился. Это самый крупный выигрыш в истории российских государственных лотерей. А был ли мальчик?

Уходящая неделя порадовала отсутствием потрясений всероссийского масштаба. В основном стоит констатировать нарочитое затишье, связанное с круглой датой, которую многие всё-таки решились отпраздновать, несмотря на отказ сделать этот день выходным, а другие приложили гигантские усилия, чтобы попросту не заметить. Это не позиция сильного, но такая реакция закономерна, достаточно обратить внимание на саму риторику властей и околовластных персонажей. Чем дальше, тем больше склонных шутить своим юмором в самых неподходящих для этого местах и контекстах. Пожалуй, именно эта тенденция в современной политике выглядит одной из самых отталкивающих, так как серьезный разговор предполагает признание проблемы, а несерьезный — забалтывание. А забалтываемая проблема имеет свойство проявляться в самое неподходящее время. Или подходящее для дорогих партнеров, которые могут воспринять шуточки как приглашение к танцу — и взять на себя отсутствующую инициативу.

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