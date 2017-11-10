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Путин и Трамп пожали друг другу руки на саммите АТЭС

Политика

Предметных переговоров до сих пор не было

Путин и Трамп пожали друг другу руки на саммите АТЭС
Иллюстрация: Kremlin.ru
Владимир Путин и Дональд Трамп

Дананг, Вьетнам, 10 ноября 2017, 17:26 — REGNUM  Президент США Дональд Трамп и президент Российской Федерации Владимир Путин пожали друг другу руки на церемонии фотографирования, которая состоялась сегодня, 10 ноября, «на полях» саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС), проходящего в эти дни во вьетнамском городе Дананге.

Когда главы государств занимали места на церемонии фотографирования, Трамп подошел к уже стоявшему на своем месте Путину. Лидеры России и США поприветствовали друг друга, в течение нескольких секунд они улыбались и жали друг другу руки.

После церемонии фотографирования участники саммита АТЭС отправились на официальный прием.

Стоит отметить, что до сих пор в подвешенном состоянии остаются возможные переговоры Путина с Трампом. Президент США ещё до начала своего азиатского турне заявил, что хотел бы встретиться с Путиным «на полях» саммита АТЭС и обсудить с ним ситуации в Сирии, КНДР и на Украине.

Однако пресс-секретарь президента США Сара Сандерс заявила, что встречи лидеров двух стран, скорее всего, не будет, так как не удалось согласовать их рабочие графики.

Более того, Трамп по прибытии в Дананг не принял участие в двух официальных мероприятиях саммита, в которых участвовал Владимир Путин.

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Российско-американские отношения
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