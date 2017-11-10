WSJ: США предложат России разместить в Донбассе 20 тыс. миротворцев

Вашингтон, , 17:12 — REGNUM Администрация США собирается предложить России размещение в Донбассе 20 тыс. международных миротворцев, сообщила 9 ноября газета The Wall Street Journal (WSJ).

По информации издания, Вашингтон планирует обсудить этот вопрос с Москвой в самое ближайшее время. Газета уточняет, что предложение будет касаться не только численности контингента, но и статуса миротворцев. США считают, что миротворцы могут действовать не от лица ООН, а под эгидой ОБСЕ, наблюдатели от которой уже есть в зоне конфликта.

При этом газета указывает, что данное предложение будет являться лишь элементом некой стратегии, направленной на принуждение России соблюдать Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД). Напомним, что Вашингтон регулярно обвиняет Россию в нарушении договора по РСМД, не приводя никаких конкретных фактов, но используя этот шум для оправдания своих действий, нарушающих этот договор.

Стоит отметить, что официальных подтверждений таких планов от властей США пока не последовало.

Как сообщало ИА REGNUM, по поручению президента России Владимира Путина 5 сентября генсеку и главе Совбеза ООН был направлен проект резолюции о размещении в зоне вооруженного конфликта в Донбассе миссии ООН для охраны сотрудников Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ. Эти меры можно было бы принять после отвода тяжелых вооружений и согласования с руководством Донецкой и Луганской народных республик.

Киев сразу же заявил, что такой вариант миссии ООН в Донбассе не устраивает Украину, добивающуюся ввода «миротворческих сил» на границу с Россией.

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