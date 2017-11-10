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Трамп не явился на два официальных мероприятия саммита АТЭС

Политика

Трамп боится разговора с Путиным?

Трамп не явился на два официальных мероприятия саммита АТЭС
Иван Шилов © ИА REGNUM
Дональд Трамп

Дананг, Вьетнам, 10 ноября 2017, 16:50 — REGNUM  Президент США Дональд Трамп, который находится во вьетнамском городе Дананге, где проходит саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС), ведет себя странно. Американский лидер пропускает уже второе официальное мероприятие саммита АТЭС. Саммит продлится два дня — с 10 по 11 ноября.

Напомним, в работе саммита АТЭС принимает участие президент Российской Федерации Владимир Путин. Ранее Трамп заявлял, что хотел бы встретиться с Путиным «на полях» саммита АТЭС и обсудить важные мировые проблемы — Сирию, Северную Корею и Украину.

В Кремле не исключили, что встреча Путина с Трампом действительно может состояться, но для этого нужно найти время в плотном графике российского президента.

Однако затем пресс-секретарь президента США Сара Сандерс заявила, что встреча Трампа с Путиным не состоится.

«Встреча не была назначена, и она не будет организована из-за несостыковок в графике американской и российской сторон», — сказала Сандерс.

Аналогичное заявление сделал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Продолжается согласование. Пока ясности нет», — сказал он.

Однако по прибытии в Дананг Трамп не появился на переговорах лидеров АТЭС с членами Делового консультативного совета, в которых принимал участие Владимир Путин. Вместо Трампа на встрече присутствовал торговый представитель США Роберт Лайтхайзер.

Затем Трамп пропустил второе официальное мероприятие саммита АТЭС. Сейчас там проходят переговоры лидеров стран-членов АТЭС с коллегами из АСЕАН. Трампа на переговорах нет.

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Российско-американские отношения

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