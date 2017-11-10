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Администрация президента Украины отчиталась о зарплате Порошенко за октябрь

Политика

Вряд ли эта информация ободрит украинцев

Администрация президента Украины отчиталась о зарплате Порошенко за октябрь
Александр Горбаруков © ИА REGNUM
Порошенко

Киев, 10 ноября 2017, 16:27 — REGNUM  Президент Украины Петр Порошенко в октябре 2017 года получил официальную зарплату в размере 28 тысяч гривен. По текущему курсу это около $1 тыс. Об этом сегодня, 10 ноября, сообщает пресс-служба президента Украины.

Сообщается, что из 28 тысяч гривен вычитается налог на доходы физических лиц и военный в сбор. В сумме это составляет 5460 гривен (около $200). Свою зарплату украинский лидер полностью перечисляет «на благотворительные цели», заявили в пресс-службе.

Стоит отметить, что украинский президент Порошенко является владельцем кондитерской корпорации Roshen и долларовым миллиардером. В ходе своей предвыборной кампании, которая прошла сразу после государственного переворота на Украине в начале 2014 года, Порошенко клятвенно обещал продать свой бизнес, если будет избран президентом Украины.

После победы на выборах Порошенко свое обещание не сдержал, а лишь передал свой бизнес в управление некоего трастового фонда.

Более того, за время президентства капитал Порошенко неуклонно увеличивается. В рейтинге самых богатых украинцев, который был составлен в октябре 2017 года журналом «Новое время», Порошенко оказался на пятой строчке.

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