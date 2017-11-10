Резервация вместо федерации: Какой «особый статус» Додон предлагает ПМР?

Тирасполь, , 16:01 — REGNUM Приднестровье считает «Меморандум Козака» о создании общего федеративного государства с Молдавией «давно умершим» документом и не подпишет подобный документ в случае его воскрешения в каком-либо виде. Об этом сообщил президент ПМР Вадим Красносельский в интервью «Московскому комсомольцу».

«В одну реку нельзя войти дважды. Когда готовился к подписанию план Козака, была совсем другая ситуация вокруг Приднестровья. Украина и Молдавия еще не избрали окончательно проевропейский путь развития. Не было никаких «оранжевых революций» и связанных с ними течений. Было другое отношение к РФ, не было санкций, войн. Сегодня Приднестровье находится в новой геополитической реальности. Не надо вспоминать то, что давно умерло», — сказал глава государства.

Он отметило, что в 2006 году приднестровцы на референдуме проголосовали за независимость, и ей ничего не угрожает, в том числе попытки президента Молдавии Игоря Додона ликвидировать ПМР под обещания, что Молдавия «сменит курс на пророссийский». «За эту независимость проголосовал народ. И народ будет отстаивать эту независимость вместе с президентом. Мое мнение полностью совпадает с мнением народа. Если оно будет расходиться, я сразу подам в отставку», — сказал Красносельский.

Глава государства напомнил, что дважды встречался с Додоном в этом году. «Первая наша встреча состоялась 4 января текущего года. На ней я сразу обозначил нашу позицию: мы готовы обсуждать с Кишиневом гуманитарные, экономические, культурные вопросы, от которых зависит жизнь простых людей. Но к политическому диалогу Молдова и ПМР пока не готовы. К сожалению, я не увидел с молдавской стороны встречного желания решать какие-либо вопросы вообще», — отметил он.

Додон, по словам Красносельского, избрал неверный путь — «не решение конкретных проблем, а провозглашение политических лозунгов». «За несколько последних месяцев он уже три раза поменял формат решения так называемой приднестровской проблемы. Вначале, еще в январе, он в присутствии президента Путина говорил о федерализации, потом — про автономию, а сейчас он уже говорит о неком «особом статусе». Что такое «особый статус»? Я знаю, что такое федерация, что такое автономия. А понятия «особый статус» в теории государства и права не существует. «Особый статус» — это резервация, без прав приднестровского народа на жизнь, без языка, без флага, без своей экономики, без своей валюты. Он нас абсолютно не устраивает», — подчеркнул президент ПМР.

«Если уж говорить о статусе, о федерализации или об автономии, то я хочу задать вопрос молдавским коллегам: а готовы ли к этому вы сами? Есть Конституция Молдовы, которая не предусматривает данные формы отношений. Есть закон 2005 года об «особом статусе» Приднестровья, где полностью ликвидируется наша государственность, без всяких прав. Есть Закон о языке, в котором нет ни молдавского, ни украинского, ни русского, которые являются официальными языками в Приднестровье. Они готовы это поменять? Да нет, наверное. О чём тогда говорить?» — подвел итог Вадим Красносельский.

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