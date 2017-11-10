Президент Польши собрался на Украину, несмотря на угрозы националистов

Варшава, , 16:05 — REGNUM Польско-украинские противоречия относительно статуса памятников и активизации националистических движений не помешают президенту Польши Анджею Дуде посетить Украину. В частности, глава Польши заявил, что рассматривает возможность визита в Харьков в конце 2017 года, чтобы посетить могилы поляков. При этом Дуда намерен ознакомиться с ситуацией в Донбассе.

«В этом деле есть несколько аспектов. Один из них — мое личное желание посетить могилы поляков в Харькове, что очень важно для меня лично, а также как для президента. Второй аспект связан с тем, что на заседании 17 января мы будем работать в Совете Безопасности ООН, где будет рассмотрен вопрос Украины», — заявил Дуда, пишет издание Polska Agencja Prasowa.

В то же время Дуда не уточнил, связан ли его будущий визит с возникшим кризисом в украинско-польских отношениях. Глава польского государства также считает, что решение польско-украинского вопроса необходимо для построения межгосударственных отношений. По его словам, отношения Киева и Варшавы «не могут опираться на ложь, клевету, замалчивание, отрицание истории, особенно трагической истории».

«Историческая политика тоже важна, и сложно с этим не согласиться, поскольку история и историческая память влияют на то, каким является фундамент, как формируются разного рода институты, это влияет на отношения между людьми»,— сказал Дуда в эфире радио Plus.

Он также считает, что польская сторона не может соглашаться на ситуацию, в которой «высокопоставленные представители разного рода институтов на Украине ведут себя таким образом, что это не соответствует реализации двусторонних отношений по принципу добрососедских отношений».

Вчера, 9 ноября стало известно, что министерство иностранных дел Польши начало подготовку списка украинцев, которым будет запрещен въезд в страну. По неофициальным данным, в список попал председатель Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович.

«Друзья пытаются поддержать в ситуации с Польшей и говорят о возможном запрете въезда «это еще неподтвержденная официально информация». Неужели не понятно, сам факт распространения такой информации (при участии министра иностранных дел!) тоже является инструментом давления и шантажа украинской стороны. Поэтому с точки зрения украинских (а не моих частных) интересов, факт официального подтверждения запрета или его отсутствие не так уж и важны. Тем более, что о запрете могут объявить только в момент попытки въехать в Польшу», — написал Вятрович в своем Facebook 10 ноября.

«Уже несколько лет являюсь персоной нон-грата в России. Сейчас, говорят, получил запрет въезда в Польшу. Меня больше беспокоит не ограничение собственного передвижения, а то, что демократическая Польша зазвучала в унисон с авторитарной Россией», — добавил Вятрович.

Кроме того, 10 ноября экс-министр образования Украины, профессор, сотрудник Национального университета «Киево-Могилянская академия» Сергей Квит собщает, что у России и Польши произошли «имперские рецидивы».

«Истерическое поведение по отношению к украинской политике исторической памяти со стороны представителей некоторых соседних государств свидетельствует об имперских рецидивах, которыми они не переболели даже в начале XXI века. Объявление нынешней польской властью Volodymyr Viatrovych персоной нон-грата, фактически является признанием его заслуг как общественного деятеля, руководителя государственного учреждения и историка. Вместе с тем, нам очень дорого достались понимание и сотрудничество с польским обществом, чтобы легкомысленно пренебрегать этим сейчас. Мы не должны вести себя так же. Наоборот, Украина должна выглядеть уверенным и сильным международным игроком. Как говорил выдающийся французский философ, почетный профессор Киево-Могилянской академии Поль Рикер, мы, как европейцы, ничего не должны забывать, но также не должны быть заложниками собственной памяти», — написал Квит (орфография и пунктуация оригинала сохранены — прим. ИА REGNUM ).

В свою очередь, посол Украины в Польше Андрей Дещица заявил, что по состоянию на 9 ноября не было официального подтверждения того, что глава Института национальной памяти Украины Владимир Вятрович якобы находится в «черных списках» на въезд в Польшу. В настоящее время украинские дипломаты пытаются прояснить этот вопрос.

«У нас нет официального подтверждения, что председателю Института национальной памяти Украины запрещен въезд в Польшу», — заявил Дещица в интервью Укринформу.

Сегодня, 10 ноября, председатель Организации украинских националистов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Богдан Червак заявил, что если подтвердится информация о «запрете» въезда Вятровичу в Польшу, это означает, что политика западного соседа по отношению к Украине изменилась на 180 градусов.

«Следовательно, политику Польши надо трактовать как шовинистическую и антиукраинскую. По этому поводу не следует делать трагедии. В прошлом поляки неоднократно прибегали к шовинизму. Однако это им не помогало. Напротив, УВО (организация, деятельность которой запрещена в РФ), ОУН (организация, деятельность которой запрещена в РФ), а впоследствии УПА (организация, деятельность которой запрещена в РФ) приводили поляков в себя», — напомнил Червак, передает издание Вголос.

«Украинцы и дальше будут считать, что главный враг не Варшава, а Москва. И это действительно так. При этом никаких уступок в вопросах исторической памяти, в частности отношение к ОУН (организация, деятельность которой запрещена в РФ), УПА (организация, деятельность которой запрещена в РФ), дивизии «Галичина» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) не будет. РФ обломала зубы. Обломает Польша», — пишет националист.

Украинский художник Александр Ройтбурд иронично посоветовал Вятровичу «больше открывать памятников теоретику украинского национализма Степану Бандере и главнокомандующему УПА (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Роману Шухевичу, чтобы улучшить отношения с поляками, евреями и всем цивилизованным миром».

«Тут вдруг прозрели, что у поляков нет поголовной любви к украинцам… И начали обсуждать новую гибридную войну. Какой сюрприз. На самом деле я считаю, что это Вятрович недоработал. Для усиления взаимопонимания с поляками надо больше внимания уделить героизации ОУН (организация, деятельность которой запрещена в РФ)-УПА (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Поставить еще немножко памятников Бандере и Шухевичу, и воинам СС «Галичина» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). …Они улучшатся не только с поляками и евреями, но и с Европой и со всем цивилизованным миром», — написал Ройтбурд в своем Facebook.

Украинский политолог Тарас Березовец призвал политиков не «вмешиваться в тонкую материю исторического прошлого».

«Исторический опыт украинского-польских отношений убедительно доказывает, что партии приходят и уходят, а интересы стратегического партнерства двух стран остаются. Политики не должны вмешиваться в тонкую материю исторического прошлого. Это дело историков, которые без спешки должны дать ответы на вопросы горького двустороннего опыта. Без независимой Украины не может быть независимой Польши, и наоборот», — написал Березовец в своем Facebook.

В связи с заявлениями польских политиков и новой напряженностью в отношениях Украины и Польши президент Петр Порошенко инициировал заседание консультационного комитета президентов двух стран.

«Для укрепления стратегического партнерства между Украиной и республикой Польша, и чтобы избежать дальнейшей эскалации напряжения, осознавая необходимость решения любых проблемных вопросов в двусторонних отношениях исключительно цивилизованным европейским способом, президент Украины Петр Порошенко инициировал проведение чрезвычайного заседания Консультационного комитета президентов Украины и Польши», — отметил 8 ноября пресс-секретарь главы государства Святослав Цеголков Facebook.

Позже глава кабинета президента Польши, сопредседатель Консультативного комитета президентов Польши и Украины Кшиштоф Щерський положительно воспринял инициативу украинской стороны провести заседание Консультативного комитета президентов Польши и Украины. Отмечается, что встреча должна помочь прояснить новейшие решения и события в польско-украинских отношениях, передает Польское радио.

При этом канцелярия президента Польши «передала администрации президента Украины информацию о готовности к принятию» Щерським в Польше украинского сопредседателя комитета.

«Президент Дуда надеется также на личные шаги президента Петра Порошенко в контексте актуального состояния двусторонних отношений», — отметили в Варшаве.

Ранее в администрации президента Украины заявили, что президент Дуда может посетить Украину в декабре. Точная дата его приезда не уточнялась.

Напомним, 2 ноября глава МИД Польши Витольд Ващиковский заявил, что Польша вводит запрет на въезд в Польшу тем людям, которые демонстрируют якобы крайне антипольские взгляды.

«Сейчас мы запускаем процедуры, которые не будут допускать людей, которые демонстрируют крайне антипольские позиции, на территорию Польши. Люди, которые демонстративно носят мундиры СС «Галичина» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), в Польшу не въедут», — сказал Ващиковский.

7 ноября президент Дуда призвал президента Украины Петра Порошенко снять с важных должностей чиновников, которые якобы имеют «откровенно антипольские взгляды» или являются националистами.

Как сообщалось, 7 ноября заведующий отделом Ровенского краеведческого музея Игорь Марчук сообщил, что в ходе «круглого стола» в краеведческом музее города Ровно «Волынский эксперимент Г. Юзевского: дорога к польско-украинскому примирению в межвоенный период» вице-консул Генерального консульства Польши в Луцке Марек Запур назвал украинский Львов польским городом.

«Украинские ученые на круглом столе четко заявили, что мероприятие является провокационным, и не стоит отмечать дни рождения польского оккупационного чиновника Генрика Юзевского, поскольку Польша захватила часть территории УНР в 1919—1920 гг. На самом деле «волынский эксперимент» был направлен на утверждение польской власти и полонизацию и ассимиляцию местных украинцев», — отметил Марчук.

По его словам, в ответ на эти слова вице-консул встал и заявил, что «украинского государства в то время не существовало», а «Львов — это польский город».