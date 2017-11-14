Глава правительства убежал от народа через подземный ход

Санкт-Петербург, , 12:04 — REGNUM 1 ноября состоялось расширенное заседание ЦК совместно с Лозовским (от профсоюзов), Рязановым (делегат на совещании при Викжеле), правительством и т.п. На повестке дня — обсуждение позиции партии на совещании при Викжеле по вопросу о конструировании правительства.

Троцкий считает доказанным, что

«партии, в восстании участия не принимавшие, хотят вырвать власть у тех, кто их сверг. Во ВЦИК мы должны иметь 75% мест. Мы не можем уступить председательства Ленина … Рвать с ними мы должны на программе… Мы должны пояснить массам, что мы хотим провести в жизнь и что для этого нам нужен министерский аппарат»

Дзержинский считает, что делегация не выполнила поручений ЦК: ответственность правительства перед ВЦИК, недопущение отвода кандидатур Ленина и Троцкого.

Ленин выступает трижды. Он считает, что политика Каменева должна была быть прекращена в самом начале.

«Разговаривать с Викжелем теперь не приходится. Нужно отправить войска в Москву. Во ВЦИК Викжель впускать нельзя; переговоры должны были быть как дипломатическое прикрытие военных действий. Единственное решение, которое правильно, это уничтожить колебания колеблющихся и самим стать решительными. Нужно прийти на помощь москвичам, и победа наша обеспечена. Мы должны опираться на массы, мы должны апеллировать к массам, и они его (Викжель) сбросят».

Рыков заявляет, что он относится серьезно к переговорам и полагает, что Каменев вел переговоры правильно. «Если мы прекратим переговоры, то от нас отшатнутся и те группы, которые нас поддерживают, и мы не в состоянии будем удержать власти».

Зиновьев ультимативными для большевиков считает два пункта: 1) программу и 2) ответственность правительства перед Съездом советов и ВЦИК как источником власти. Рязанов и Каменев считают условия, выставляемые правосоциалистическими группировками, неприемлемыми, но все же полагают необходимым и неизбежным соглашение с ними.

Свердлов полагает, что переговоров прекращать не следует, но предлагает все же резко изменить их характер; предлагает арестовать кого-нибудь из членов Викжеля.

За прекращение переговоров голосуют четверо, за продолжение — десять человек. Для конкретизации этого решения принимается резолюция, предложенная Троцким:

«Считая, на основании опыта предшествующих переговоров, что соглашательские партии ведут эти переговоры не с целью создания объединенной советской власти, а с целью внесения раскола в среду рабочих и солдат, подрыва советской власти и окончательного закрепления левых с.-р. за политикой соглашательства с буржуазией (результаты голосования за эту часть резолюции: за — 8, против — 4, возд. — 1), ЦК постановляет: разрешить членам нашей партии, ввиду уже состоявшегося решения ЦИК, принять сегодня участие в последней попытке левых с.-р. создать так называемую однородную власть с целью последнего разоблачения несостоятельности этой попытки и окончательного прекращения дальнейших переговоров о коалиционной власти». (Голосование за эту часть резолюции: за — 9, против — 4, возд. — 1.)

Затем принимается текст ультиматума, который должен быть предъявлен и ответ на который должен быть дан в двухчасовой срок. Этот ультиматум был предъявлен ЦК левых с.-р. и их фракции во ВЦИК и оглашен как резолюция большевистской фракции на заседании ВЦИК в ночь на 2 ноября Володарским.

Под председательством Каменева состоялось заседание ВЦИК советов. Володарский оглашает ультиматум, принятый ЦК. Базаров от имени объединенных с.-д.-интернационалистов заявляет, что резолюция, предложенная Володарским, является «прямым вызовом всем другим социалистическим партиям», и что его фракция выходит из ВЦИК. Карелин (левый с.-р.) также возражает против резолюции Володарского.

В итоге резолюция, предложенная Володарским, принимается единогласно при одном воздержавшемся. Делегация ВЦИК на переговоры при Викжеле пополняется Галкиным и Фенигштейном (б-ки).

В конце заседания — единогласно, при двух воздержавшихся, принимается воззвание в связи с победой над Керенским.

Совещание при Викжеле началось в 4 часа ночи на 2 ноября и к утру разошлось безрезультатно.

РСДРП (объединенный) признал единственным выходом из создавшегося положения образование однородного правительства в составе от н. с. до большевиков. Считая такое решение, а также и самые переговоры с большевиками гибельными для рабочего класса и революции, 13 человек вышли из ЦК объединенцев, в том числе Либер, Скобелев, Богданов.

Плехановское «Единство» в статье «Наша позиция» объявляет «борьбу с захватчиками власти» главнейшей задачей дня.

Петроградская городская конференция партии с.-р., на которой левых с.-р. было 99, а правых — 4, призвала с.-р. к полному подчинению СНК и к работе в Военно-революционном комитете. О том же заявила фракция левых с.-р. ВЦИК. Ввиду такого решения ЦК партии с.-р. объявил Петроградскую организацию партии с.-р. распущенной. Фракция левых с.-р. ВЦИК обратилась в ЦК партии с.-р. с запросом: исключен ли из партии Керенский?

В 6 часов утра в Гатчину к войскам Керенского — Краснова прибыла делегация петроградских полков и фронтовиков во главе с Дыбенко с предложением сдаться. В телеграмме из Царского Села Троцкий сообщил:

«Гатчина занята Финляндским полком. Казаки бегут в беспорядке и занимаются мародерством. Приняты строгие меры, чтобы положить конец мародерству. Керенский бежал в автомобиле».

Последний день борьбы под Петроградом Краснов в своих воспоминаниях излагает так:

«Утром делегаты казаков вернулись в Гатчину вместе с делегацией советских войск во главе с Дыбенко… Большевистская зараза только что тронула казаков, как уже были утеряны ими все понятия права и чести… Он (Дыбенко) очаровал в несколько часов не только казаков, но и многих офицеров… Казаки верили ему».

В 3 часа дня комитет 9-го донского полка потребовал у Краснова немедленной выдачи Керенского для отправки в Смольный. Краснов отказал, согласившись лишь на замену караула казаками донского полка. Дальнейшее он описывает так:

«Как ни велика ваша вина перед Россией, — сказал я Керенскому, — я не считаю себя вправе судить вас. За полчаса времени я вам ручаюсь…

Выйдя от Керенского, я через надежных казаков устроил так, что караул долго не могли собрать. Когда караул явился и пошел осматривать помещение, Керенского не было. Он бежал. .»

Поздно вечером Керенский бежал из Гатчинского дворца через подземный ход, после того как узнал, что состоялось решение казаков арестовать его и выдать прибывшему в Гатчину Дыбенко.

Из-за неизвестности места пребывания Керенского Духонин объявил себя временно исполняющим обязанности Верховного главнокомандующего и приказал приостановить дальнейшую отправку войск в Петроград «впредь до разрешения кризиса власти».

В 11 ч. 10 мин. вечера дана телеграмма-приказ о задержании Керенского и о доставке его для суда в Петроград «на основании соглашения казаков, юнкеров, солдат, матросов и рабочих».

В Гатчине организован ВРК, в который вошли также и казаки-уссурийцы, стоящие на платформе советской власти.

Корнилов в письме к Духонину из Быховской тюрьмы пишет, что необходимо наступление по нескольким направлениям чешских, польских и казачьих полков, а также чехословацкого корпуса и корниловского полка «под предлогом перевозки их в Петроград и Москву», «сосредоточение в том же районе всех английских и бельгийских броневых машин с заменой прислуги их исключительно офицерами.

«Казаки определенно высказались за восстановление порядка в стране, для поляков же и чехов этот вопрос — вопрос их собственного существования».

На этом письме Духонин сделал к пунктам плана следующие пометки: «указанные части ненадежны и пошли на перемирие с большевиками», «нереальные и нейтральные силы», «казаки заняли непримиримую позицию — не воевать с большевиками».

На Западном фронте фактическое перемирие. Солдаты обеих сторон выходят косить осеннюю осоку. Братания нет.

ЦК Всероссийского почтово-телеграфного союза на совместном заседании с представителями Союза телеграфных техников, Петроградского телеграфа, почтамта и министерства почт и телеграфов принял резолюцию, в которой требует: организации однородного правительства, отзыва комиссаров Военно-революционного комитета с почты, телеграфа и телефона. В случае неисполнения требований будет объявлена «всероссийская почтово-телеграфная забастовка».

Состоялось заседание ВРК Петрограда. Принято постановление о невыдаче жалованья саботирующим служащим. Заслушан ряд докладов о положении в воинских частях.

Состоялось совместное совещание Общеармейского комитета при ставке и комиссариата казачьих войск под председательством Вырубова. Представители Общеармейского комитета подтвердили свою резолюцию, принятую накануне. Представители казаков вынесли резолюцию, в которой указывают, что не могут

«взять на себя смелость заявить о признании казачеством правительства с участием большевиков. Мы можем заявить только, что казачество не станет активно вести борьбу с таким правительством. Казачьи части могут выполнять чисто боевые приказы, имеющие целью защиту страны от внешнего врага, но не задания полицейско-политического характера».

Ночью на заседание МВРК прибыла делегация от с.-д.-объединенцев. Информируя о положении в Петрограде, Вольский утверждает, что победа там на стороне Керенского, среди большевиков преобладает правая группа, в политическом и военном аппаратах полная разруха. Исходя из этого, он считает дальнейшую борьбу в Москве нецелесообразной и предлагает лишь найти пути «почетного соглашения» для обеих сторон. В результате длительных переговоров принимаются ориентировочно (окончательного решения не вынесено) предварительные условия. Вопрос о перемирии остается неразрешенным.

Вооруженными войсками МВРК занята телефонная станция. Охранявшие ее юнкера сдались и разоружены.

МВРК одобрил план районных ВРК о решительных военных действиях в отношении Александровского училища и Кремля, но отменил их решение о метании бомб с аэропланов и бомбардировке городской думы. Военно-революционным комитетом отдан приказ артиллерийскому отряду на Воробьевых горах: «Прекратить стрельбу по Никитским воротам и перенести огонь на Кремль».

Совет почтово-телеграфных организаций Московского узла постановил немедленно возобновить занятия в почтово-телеграфных учреждениях и обязал избранный им коллектив для управления учреждениями работать в контакте с комиссаром ВРК Подбельским.

Съезд профсоюзов Финляндии выпустил на финском и шведском языках прокламацию с призывом к забастовке (которая фактически уже местами началась в ночь 1 ноября). «Борьба наша является борьбой не между отдельными лицами или группами, а между классами», говорится в воззвании.

От имени рабочего класса Финляндии Центральный революционный совет предъявил сенату и сейму требования социального характера и созыва национального Учредительного собрания Финляндии.

Руководит забастовкой Центральный рабочий совет Финляндии, образовавшийся в Октябрьские дни по инициативе Финляндской с.-д. партии. Созданы (с объявлением забастовки) областные и местные революционные советы в составе представителей от социал-демократической партии и профсоюзов.

Без сопротивления в Гельсингфорсе заняты железнодорожная станция и дом белогвардейцев «Брунисхус».

На заседании Искоморсева (исполнительного комитета организаций Северного фронта) в Пскове постановлено созвать 20 ноября съезд советов Северо-западной области для выяснения позиции в происходящих событиях. До съезда решено признать единым руководящим органом Военно-революционный комитет Петроградского совета. Создан Северо-западный военно-революционный комитет из левых с.-р. и большевиков. Постановлено требовать роспуск всех комитетов спасения и одобрить декреты, изданные II Съездом советов и правительством.

Воронежским ВРК освобождены из тюрьмы 15 крестьян, арестованных при Временном правительстве за участие в разгроме помещичьих имений.

Орловский совет принял резолюцию большевиков о переходе власти в руки Совета. Исполком, состоящий из меньшевиков и с.-р., сложил свои полномочия.

Образован Тамбовский губернский комитет спасения родины и революции, которому комиссар Временного правительства временно передал всю власть в губернии.

Самарский совет большинством 325 против 146 принял резолюцию большевиков о признании власти ревкома и предложил социалистическим партиям войти в ревком.

На собрании переизбранного Пермского городского совета большинством 44 против 22 принята резолюция большевиков о взятии власти в руки Совета и признании декрета II Съезда советов.

Украинская Центральная рада объявила себя высшей властью на Украине. Все борющиеся против Центральной рады объявляются врагами трудового народа Украины.

Центральная рада утвердила состав Генерального секретариата, к которому временно переходит вся власть на Украине. В его состав вошли: 1) В. Винниченко— председатель и секретарь по внутренним делам (укр. с.-д.), 2) Ковалевский — по продовольственным делам (укр. с.-р.), 3) Порш —труда (укр. с. д.), 4) Ткаченко — юстиции (укр. с.-д.), 5) Петлюра — по военным делам (укр. с.-д.), 6) Линниченко (укр. с.-р.) — торговли и промышленности, 7) Ющенко — путей сообщения (укр. с. р.), 8) Шульгин — по национальным делам (укр. соц.-фед.), 9) Зильберфарб — по еврейским делам (евр. соц.), 10) Мицкевич — по польским делам (польск. дем. центр), 11) Одинец — по делам русской национальности (н. с.), 12) Зарубин — почт и телеграфов (с.-р.), 13) Туган-Барановский — финансов (укр. соц. фед.), 14) Савченко-Бельский — по земельным делам (укр. с.-р.), 15) Золотарев — контролер (Бунд), 16) Стешенко — по народному просвещению (укр. с.-р.), 17) Потоцкий — генеральный писарь (укр. соц.-фед.).

Для организации и руководства воинскими частями в Киеве создан ВРК во главе с Пятаковым (б-к).

Киевский партийный комитет большевиков делегировал Пятакова, Затонского и Крейсберга в Краевой комитет спасения революции, созданный Центральной радой. Как вспоминает б-к Бош, это решение Киевского комитета, знаменовавшее собой возвращение руководителей большевистской организации к политике «сговора с мелкой буржуазией», встретило большое сопротивление в самом комитете и послужило поводом к дальнейшему обострению борьбы внутри комитета, главным образом в вопросе об отношении к Центральной раде и оценке ее роли.

Открылся областной съезд иногороднего (не казачьего) населения Екатеринодара, созванный областным исполнительным комитетом советов Кубани. Задача съезда — организация самоуправления иногородних и защита его интересов от посягательств казачества и краевой рады.

Под влиянием прибывших с фронта в распоряжение Минского совета революционных частей Комитет спасения Западной области утратил свою власть, попытавшись, но безуспешно, в последнюю минуту взорвать блиндированный поезд, шедший на помощь Совету. Вся власть фактически перешла к ревкому.

На заседании Оренбургского совета рабочих депутатов меньшевики предложили прекратить забастовку железнодорожников, объявленную в знак протеста против дутовской диктатуры и арестов большевиков. Большевики в противовес предложили освободить арестованных большевиков, признать власть советов, арестовать Дутова и штаб его и создать Военно-революционный комитет. Предложение большевиков было принято большинством голосов; меньшевики ушли с заседания. К концу заседания казаки окружили Совет, избили и арестовали 92 члена Совета и привели их в Комитет спасения, в котором допрос арестованных вели Дутов, меньшевики Семенов (зам. председателя Совета, ушедший с заседания) и Егоров. После допроса часть людей была освобождена. Были задержаны 36 руководителей большевистской партийной организации и рабочих организаций и отправлены в тюрьмы и в казачьи станицы. Дутовым дано приказание: «Содержать высланных под надзором, строго, но по-человечески». Стачка железнодорожников, несмотря на аресты, продолжалась до 18 января 1918 г.