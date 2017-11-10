ЕС считает Грузию главным стратегическим партнером в регионе

Тбилиси, , 15:44 — REGNUM Грузия является главным стратегическим партнером Евросоюза в регионе, говорится в отчете Еврокомиссии о выполнении Грузией соглашения об ассоциации, опубликованном 10 ноября.

Отчет охватывает период с декабря 2016 года по настоящее время, и в нем дана оценка прогресса, достигнутого Грузией в рамках этого соглашения.

Одним из важных достижений на пути сближения с Евросоюзом называется введение безвизового режима для граждан Грузии, что, по оценке авторов отчета, стало возможным благодаря проведенным правительством Грузии масштабным реформам.

«Важным достижением является режим безвизового сообщения в Шенгенской зоне, который был задействован с 28 марта 2017 года. Диалог о либерализации визового режима между Евросоюзом и Грузией оказался эффективным инструментом для осуществления широкомасштабных реформ. В 2017 году Грузия продолжила выполнение стратегии миграции и плана действий, а также внедрение единой системы анализа миграции», — говорится в документе Еврокомиссии, перевод которого на грузинский язык публикует МИД Грузии.

Еще одним шагом на пути евроинтеграции названо вступление Грузии в Европейское энергетическое объединение.

В отчете подчеркивается твердая поддержка населением Грузии процесса евроинтеграции и отмечается, что «парламентские выборы октября 2016 года подтвердили ориентацию страны на политическую ассоциацию и экономическую интеграцию с Евросоюзом».

Грузия также является важным партнером ЕС в деле обеспечения безопасности и борьбы с терроризмом и трансграничной преступностью. В этом контексте подчеркивается значение подписания соглашения о стратегическом и оперативном сотрудничестве с Европолом.

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