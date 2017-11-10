Дутерте поблагодарил Путина за помощь в борьбе с исламизмом

Ханой, , 15:44 — REGNUM Президент Филиппин Родриго Дутерте поблагодарил 10 ноября Москву за «своевременную помощь» в победе над исламистской группировкой, захватившей один из городов на юге островного государства, сообщает Reuters.

С таким заявлением глава Филиппин выступил в рамках саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества во Вьетнаме, где он провел встречу со своим российским коллегой Владимиром Путиным. Он также подчеркнул, что готов приобрести российское вооружения.

«Я хочу построить сильные вооруженные силы и эффективные правоохранительные органы», — отметил он. — На этот раз мы купим оружие у России».

Манила планировала закупить 20 тыс. автоматов у США, однако сделка была заблокирована из-за предполагаемых нарушений прав человека филиппинскими властями.

«Благодаря вашей своевременной помощи моей стране мы смогли восполнить наши старые арсеналы и устаревшие стволы, из которых многократно стреляли. И теперь у нас есть новые запасы», — подчеркнул Дутерте.

Напомним, расположенный в провинции Минданао город Марави был захвачен одной из действующих в государстве радикальных группировок, присягнувшей на верность ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ). В операции по освобождению города, в котором находилось до 500 боевиков, погибли более 160 военнослужащих, 1,7 тыс. получили ранения. От радикалов город удалось освободить лишь в октябре.