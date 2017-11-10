«Дотянулся»! Соцсети Екатеринбурга раскололи новогодние пакеты со Сталиным

Екатеринбург, , 15:45 — REGNUM В Екатеринбурге широкое обсуждение в СМИ и социальных сетях получила новость о появлении в продаже праздничных новогодних полиэтиленовых пакетов с изображением руководителя СССР в период Великой Отечественной войны Иосифа Сталина. Они появились в продаже в одном из гипермаркетов города и вызвали, с одной стороны, шквал негодования отдельных пользователей, а с другой стороны, слова поддержки, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Помимо подарочного пакета, пользователи нашли на сайте гипермаркета «Сима-Ленд», в котором продаётся праздничный новогодний пакет с изображением Иосифа Сталина, и другие товары с изображением вождя. Кто-то расценил это как маркетинговый ход, сославшись на то, что, согласно опросам, популярность Иосифа Сталина неуклонно растёт в последние годы. Другие, наоборот, призвали объявить бойкот гипермаркету.

«Призываю поддержать акцию и не посещать этот торговый центр до тех пор, пока руководство не исправит своей «оплошности» и не принесет публичных извинений», — написал один из пользователей социальной сети Facebook.

При этом получив поддержку в комментариях от сторонников, которые не гнушались использовать ненормативную лексику, называя при этом вождя СССР «усатым тараканом» или «людоедом».

Однако часть комментаторов вступились за Иосифа Сталина и право «Сима-Ленд» продавать любую продукцию, если это не противоречит законодательству России.

«Вот те на! Мы живем в демократической стране или в тоталитарном государстве? Для вас усатый таракан, для меня вождь великой Родины. Почему мое мнение должны формировать некие Елены? Не уверен, что она историю изучала по учебникам. Всякие радзинские со сванидзами еще не то наговорят. Уважайте и наше мнение, хоть мы и не такие горластые, как вы. Очень хорошо поступает «СимаЛенд». Надо поторопиться купить пакетов и подарков, пока горлопаны не начнут свой вечный вой», — прокомментировал публикацию на Ura.ru один из читателей.

Другая часть пользователей поддержала идею гипермаркета, предположив, что в год празднования 100-летия Великой Октябрьской социалистической революции было бы логичнее выпускать пакеты с изображением основателя Советского государства Владимира Ленина.

«Учитывая то, что пакеты сделаны к 2018 году, и то, что Сталин — один из ближайших соратников Ленина — идея замечательная», — написал на своей странице пользователь социальной сети «ВКонтакте».

Как сообщало ИА REGNUM, аналогичные инциденты уже происходили в Екатеринбурге ранее. Так, в 2012 году общественники намеревались запустить в годовщину Дня Победы «Сталинобус» — автобус городского общественного транспорта, на котором был изображён Иосиф Сталин. Однако в последний момент рекламная компания отказалась от контракта и через суд была вынуждены выплатить неустойку за сорванный контракт.

В 2015 году на 70-летнюю годовщину празднования Дня Победы в Екатеринбурге появились билборды с изображением Иосифа Сталина и надписью «Спасибо за Победу!». Ряд общественников возмутились данным фактом, собрали несколько десятков подписей с требованием удалить билборды. Однако в администрации Екатеринбурга сообщили, что не несут ответственность за содержание рекламных плакатов, а в Управлении антимонопольной службы, куда тоже обратились общественники, им пояснили, что День Победы и Иосиф Сталин, как руководитель советского государства в годы войны, связаны напрямую, так что никаких нарушений выявлено не было. В итоге билборды провисели до начала лета.

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