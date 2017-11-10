Госдума может ограничить рекламу американских СМИ в соцсетях

Москва, , 15:31 — REGNUM Депутаты Госдумы вместе с экспертами за выходные проработают все поправки в закон об иностранных агентов и планируют рассмотреть его на пленарном заседании 15 ноября — меры будут носить исключительно симметричный характер на действия властей США. Как передает корреспондент ИА REGNUM 10 ноября, об этом журналистам заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

«У нас есть возможность в течение недели принять такой закон», — заявил Володин.

Вместе с тем, отметил он, РФ никогда не ставила цель ограничивать работу СМИ на своей территории, а закон, который Госдума намерена принять, будет носить исключительно симметричный характер на действия американских властей. Однако, по словам Володина, к работе американских СМИ на территорииРФ уже накопилось немало вопросов.

«Когда мы говорим о деятельности СМИ США в РФ, то у нас накопилось большое количество информации, когда их работа на территории нашей страны не только носит ангажированный характер, а прямо направлена на то, чтобы формировать мнение граждан в интересах США, оппонировать нашей политической системе. Это ставит нас перед выбором о необходимости принимать решения, которые защитят нашу страну и ее информационное поле от такого вмешательства», — заявил Володин.

Спикер Госдумы также предложил привлечь к разгоревшемуся конфликту внимание международных структур, которые акцентировали внимание на том, что в РФ действует закон об иностранных агентах в рамках деятельности некоммерческих организаций.

«Когда мы обращали внимание на то, что аналогичный закон есть в США, они говорили, что нормы этого закона не действуют. Но этот закон действует и, ссылаясь на нормы законы 1938 года, принимаются решения в отношении наших СМИ. Причем принимаются по надуманным обстоятельствам, необоснованно и без аргументации», — отметил Володин.

Ранее глава фракции «Единой России» в Госдуме Сергей Неверов заявил, что ограничения в том числе коснутся и работы социальных сетей. Вячеслав Володин пояснил, что речь идет только о рекламе.

«Закон в США включает в себя ограничение в соцсетях рекламы наших компаний — это касается и Twitter, и Facebook и компании Googlе. Конечно, если США принимают такое решение, то мы симметрично отвечаем», — пояснил Володин.

Читайте также: Соцсети могут попасть под закон об НКО-инагентах

Кроме того, депутаты также продумают ужесточение ответственности за непредоставление информации о СМИ, признанных иностранными агентами.

«Для примера могу сказать, что ответственность в США предполагается уголовная, она уже действует — до 5 лет. Наша ответственность предполагает в первую очередь административную, а затем уголовную — до 2 лет наказания. Но наш закон сегодня не распространяется на СМИ, а в части НКО он более либеральный», — отметил Володин.

Читайте ранее в этом сюжете: Госдума может 17 ноября приравнять западные СМИ к инагентам